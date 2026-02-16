Трагедия в лесах Приморья: тигр растерзал молодого моряка, приехавшего к семье

В Приморье тигр растерзал приехавшего к семье молодого моряка

В Приморском крае жертвой нападения амурского тигра стал 23-летний местный житель, приехавший домой в перерыве между рейсами. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в лесном массиве, расположенном примерно в 20 километрах от села Извилинка. Погибший молодой человек работал моряком и в момент трагедии находился в отпуске. В роковой день он занимался хозяйственными делами — помогал на специальной площадке, предназначенной для подкормки лесных обитателей.

Как уточняют представители силовых ведомств, юноша не занимался охотой и не совершал никаких провокационных действий в отношении диких животных. Глава центра «Амурский тигр» высказал предположение, что хищник мог иметь скрытые травмы или заболевания, поскольку здоровые особи крайне редко проявляют беспричинную агрессию к людям и обычно стараются избегать встреч с ними.

В настоящее время в регионе сформирована и работает специальная оперативная группа, в задачи которой входит выслеживание и обязательный отлов опасного зверя. Следственный комитет Российской Федерации уже направил своих экспертов на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося и идентификации особи.

Полиция Приморья координирует поисковые мероприятия, чтобы предотвратить новые возможные столкновения населения с хищником. Специалисты подчеркивают, что поведение тигра было нетипичным, что вызывает серьезную обеспокоенность у зоологов и лесников.

Пока поиски продолжаются, жителям ближайших населенных пунктов рекомендуют проявлять предельную осторожность при посещении лесных зон. Напомним, что амурский тигр занесен в Красную книгу, однако в случаях нападения на человека протоколы безопасности предписывают немедленное изъятие агрессивного животного из дикой природы для детального изучения его состояния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.