Трагедия в лесах Приморья: тигр растерзал молодого моряка, приехавшего к семье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 103 0

Юноша не ожидал, что зверь проявит агрессию.

В Приморье тигр убил приехавшего к семье молодого моряка

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Приморье тигр растерзал приехавшего к семье молодого моряка

В Приморском крае жертвой нападения амурского тигра стал 23-летний местный житель, приехавший домой в перерыве между рейсами. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в лесном массиве, расположенном примерно в 20 километрах от села Извилинка. Погибший молодой человек работал моряком и в момент трагедии находился в отпуске. В роковой день он занимался хозяйственными делами — помогал на специальной площадке, предназначенной для подкормки лесных обитателей.

Как уточняют представители силовых ведомств, юноша не занимался охотой и не совершал никаких провокационных действий в отношении диких животных. Глава центра «Амурский тигр» высказал предположение, что хищник мог иметь скрытые травмы или заболевания, поскольку здоровые особи крайне редко проявляют беспричинную агрессию к людям и обычно стараются избегать встреч с ними.

В настоящее время в регионе сформирована и работает специальная оперативная группа, в задачи которой входит выслеживание и обязательный отлов опасного зверя. Следственный комитет Российской Федерации уже направил своих экспертов на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося и идентификации особи.

Полиция Приморья координирует поисковые мероприятия, чтобы предотвратить новые возможные столкновения населения с хищником. Специалисты подчеркивают, что поведение тигра было нетипичным, что вызывает серьезную обеспокоенность у зоологов и лесников.

Пока поиски продолжаются, жителям ближайших населенных пунктов рекомендуют проявлять предельную осторожность при посещении лесных зон. Напомним, что амурский тигр занесен в Красную книгу, однако в случаях нападения на человека протоколы безопасности предписывают немедленное изъятие агрессивного животного из дикой природы для детального изучения его состояния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео