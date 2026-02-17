«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В личной жизни телеведущей происходят ощутимые перемены.

Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж и сменила фамилию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в эфире федерального телеканала, что официально изменила фамилию и уже обновила данные в социальных сетях.

«Я теперь Анфиса Чехова-Златопольская, я даже поменяла свой статус в соцсетях», — заявила звезда.

Избранником ведущей стал продюсер Александр Златопольский, с которым она расписалась 5 февраля. Для 48-летней артистки это первый официальный брак.

Говоря о супруге, Чехова подчеркнула, что он отличается от большинства мужчин, которых она встречала.

«Саша действительно редкий человек. Он как динозавр. Я таких не знаю. Он немножко из прошлой эпохи», — отметила актриса.

Отношения Анфисы Чеховой

Первая встреча Анфисы Чеховой и Александра Златопольского произошла 10 сентября 2024 года на светской церемонии вручения модной премии. В тот вечер телеведущая работала на сцене в качестве конферансье, а продюсер поднимался за статуэткой как лауреат в категории «Продюсер года».

Позже Чехова признавалась, что до этого момента не была знакома с Александром и даже не слышала о нем. Для Златопольского же встреча оказалась более предсказуемой: он знал о ведущей и, оказавшись с ней лицом к лицу во время церемонии, решил не упускать шанс.

Во время короткого общения на сцене Анфиса дала понять, что симпатия взаимна. Она также в шутку отметила, что не отказалась бы от роли в одном из его проектов. Продюсер воспринял намек буквально и действовал решительно. Чтобы продолжить знакомство, ему пришлось преодолеть «кордон» в лице помощницы телеведущей, которая сначала попыталась пресечь попытку сближения.

Тем не менее Златопольский добился своего: он попросил у Анфисы номер телефона и пригласил ее на премьерный показ своей картины. После этого общение стало регулярным. Уже весной 2025 года Чехова официально подтвердила роман и начала делиться в социальных сетях совместными фотографиями и видео, не скрывая, что нашла человека, с которым чувствует себя по-настоящему гармонично.

Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

