Нейросеть расшифровала код Нострадамуса и предрекла Британии потоп

Спустя пять столетий после публикации пророчеств Мишеля Нострадамуса искусственный интеллект попытался прочитать их не как поэзию, а как набор зашифрованных данных. В феврале 2026 года цифровая платформа YesChat.ai запустила специальный модуль, объединивший мощности нескольких языковых моделей. Разработчики утверждают, что система сопоставила тексты катренов с современными геополитическими и военными базами данных.

Машина вместо мистика

Создатели проекта заявляют: никакой эзотерики — только алгоритмы. Программа сопоставила старофранцузские тексты с массивами информации о климате, конфликтах и военных альянсах. В центре внимания оказался катрен III-LXX, который система интерпретировала как описание процессов, уже запущенных в 2024–2025 годах.

По версии алгоритма, речь идет не о туманных символах, а о конкретной последовательности событий, которая развивается по «цепной реакции».

Вода и новый союз

Одним из ключевых выводов ИИ стало предупреждение о масштабном наводнении в юго-восточной части Великобритании к концу 2026 года. Лондон, согласно этой версии, столкнется с серьезным климатическим ударом.

Но природная катастрофа — лишь первый этап. Далее, как трактует система, упоминаемая в катренах «Аузония» может означать формирование нового союза средиземноморских государств — Италии, Испании и Греции. Алгоритм предполагает, что этот альянс вступит в противостояние с Лондоном.

«Великая Британия, включая Англию, будет затоплена водами на большую высоту. Новая лига Аузонии начнет войну, чтобы отомстить за смешанных», — следует из «пророчества».

Эта строка, по мнению разработчиков, описывает не поэтический образ, а геополитический конфликт.

Французская развилка

Отдельное внимание ИИ уделил Франции. В трактовке алгоритма 2027 год может стать временем внутренней нестабильности и масштабных протестов. Система связывает это с утратой самостоятельности Парижа во внешней политике и усилением влияния США.

В дальнейшем, по расчетам платформы, южные регионы страны могут стать важной военной опорой американского присутствия в Европе.

Параллель как символ

Интересной деталью в анализе стала 50-я параллель северной широты, упомянутая в «Письме к Генриху II». Алгоритм интерпретировал ее как географическую линию, проходящую через ряд ключевых территорий Восточной Европы и России.

Разработчики считают, что этот «код» может указывать на формирование нового центра силы. В их интерпретации Россия выступает не как участник хаоса, а как страна, вокруг которой выстраивается альтернативная модель развития.

«Трезубец» и военная символика

Еще один спорный вывод связан с образом «кораблей-трезубцев». Искусственный интеллект сопоставил этот образ с ракетной системой UGM-133A Trident II — основной баллистической ракетой подводных лодок США и Великобритании.

По версии анализа, к 2030 году возможна эскалация на Ближнем Востоке с применением тактического ядерного оружия. Этот прогноз основан на интерпретации катрена 5/62, который система связала с военной терминологией.

Подобные выводы остаются предметом дискуссий. Скептики считают их результатом интерпретации, а не точного расчета. Однако сама попытка соединить поэзию XVI века и алгоритмы XXI века вновь подогрела интерес к пророчествам Нострадамуса и их возможному прочтению в эпоху искусственного интеллекта.

