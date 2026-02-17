Российская делегация приземлилась в Женеве, где сегодня стартуют трехсторонние переговоры по украинскому конфликту. Самолет с американскими представителями во главе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом вылетел практически синхронно с нашим спецбортом. При этом, по данным западных СМИ, переговоры не ограничены по времени.

Глава Белого дома уже заявил, что нынешняя встреча может стать поворотной. И подчеркнул, что Киеву надо поскорей достичь компромисса с Россией. О том, как Швейцария готовилась к новому раунду, и почему представители Киева захотели прибыть в Женеву раньше основных делегаций — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Здесь сложно заметить, что Швейцария принимает переговоры мирового уровня. Женева и без того тихая и сонная. А тут еще третий день идут дожди. И город совсем опустел.

Только вертолеты над озером да редкие патрульные катера изредка напоминают: скоро по Женеве помчат кортежи. Полицейских встречаешь лишь на ее окраине, там, где будет трехсторонняя встреча. Она пройдет в закрытом режиме.

Переговоры проходят здесь, в InterContinental. Полиция уже поставила ограждения, чтобы у журналистов не было доступа к делегатам. Отель находится далеко от центра города, но место это особенное, символичное, с интересной историей.

Здесь встречались еще Горбачев и Рейган, а в 2021-м году, тоже в Женеве, прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Москва пыталась донести до Вашингтона свои опасения по поводу угроз безопасности России. Но тогда президент США проигнорировал все наши доводы.

Сейчас, по крайней мере публично, у нынешней американской администрации другая позиция. И многим в Брюсселе это явно не по душе.

«Обычно, когда вы пытаетесь закончить войны, международное сообщество приветствует вас. Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь закончить войну», — отметил государственныц секретарь США Марко Рубио.

Российская делегация — в расширенном составе. Возглавит ее помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В Кремле объяснили: в двух предыдущих раундах в Абу-Даби речь шла, в основном, о безопасности, то есть о вопросах, которые касались непосредственно военного блока. Теперь же планируют обсуждать территории. Как и в прошлый раз, США представляют спецпосланник Трампа Уиткоф, его зять и советник Кушнер и министр армии США Дрисколл. Европа перед Женевой попыталась усилить позиции Украины, одобрив очередной многомиллиардный кредит. Хотя все прекрасно понимают: это затягивает мирный процесс.

«Экономические резервы России значительно превосходят резервы Украины, даже при поддержке Европы. Есть те, кто искренне верит, что украинцам нужно продолжать эту войну, потому что недалек тот момент, когда Россия будет экономически истощена, сдастся, и мы сможем вести с ней переговоры на гораздо более выгодных условиях, чем сегодня. Мы считаем это иллюзией», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Впрочем, Макрон перед Женевой резко сменил риторику: вдруг заговорил о желании встретиться с Путиным. О том же заявляла и премьер Италии Мелони.

Основной диалог здесь сейчас идет прежде всего между Россией и США. Европа хотела сесть за стол переговоров, но ее туда не пустили. Как показал Нормандский формат и Минские соглашения, она не самый надежный партнер.

