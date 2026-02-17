ФСБ задержала организатора незаконной миграции из Латинской Америки

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 84 0

Он воспользовался неосведомленностью иностранцев в вопросах российского миграционного законодательства и вводил людей в заблуждение.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

В Москве задержан организатор незаконной миграции граждан Латинской Америки и ближнего зарубежья — он фиктивно устраивал иностранцев на работу и присваивал их зарплату. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Известно, что схема легализации иностранных граждан в нашей стране была легализована посредством оформления поддельных миграционных документов. Организатор воспользовался неосведомленностью иностранных граждан в вопросах российского миграционного законодательства и вводил людей в заблуждение. Сотрудники ФСБ задержали его и провели обыск на территории его загородного дома.

Известно, что на этой территории было организовано общежитие и офис компании. В ходе обыска было изъято большое количество поддельных документов, электронных носителей информации и средств связи. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации) Уголовного кодекса.

