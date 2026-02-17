В Москве прошло торжественное гашение открытки «100 лет Фотохронике ТАСС»

В Москве состоялась торжественная церемония гашения маркированной открытки, посвященной 100-летию Фотохроники ТАСС. На мероприятии присутствовал генеральный директор агентства Андрей Кондрашов, а также генеральный директор АО «Марка» Вероника Максименкова.

В своей речи Кондрашов напомнил, что в этом году исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос, и поблагодарил Елену и Галину Гагариных за согласие на выпуск открыток с изображением их отца — космонавта Юрия Гагарина. Также гендиректор агентства рассказал о значении «Фотохроники» для нашей страны.

«Нет такой темы, которую не фиксировали бы на своей фотопленке наши фотокорреспонденты. Мы, конечно, этим гордимся», — сказал Кондрашов.

Он отметил, что медиабанк ТАСС — самый полный в России, где находится «самая правдивая и документально зафиксированная история нашей страны».

«Это то, что никто никогда не сможет опровергнуть. Это визуальная биография России», — отметил он.

Гендиректор ТАСС добавил, что любая попытка исказить правду наткнется на те снимки, которые имеются в огромном количестве у агентства. И по сей день корреспонденты ТАСС трудятся, чтобы запечатлевать правду. В данный момент 17 хроникеров из агентства находятся на линии боевого соприкосновения.

«Мы пишем летопись страны каждый день», — заключил Кондрашов.

Фотохронике ТАСС 1 февраля 2026 года исполнилось 100 лет. Медиабанк ТАСС является старейшим и крупнейшим в России и СНГ. Он содержит около 70 миллионов единиц контента. На мероприятии также присутствовали ветераны ТАСС, в том числе Юрий Родионов, работающий в агентстве более 50 лет, а также молодые фотокорреспонденты.

