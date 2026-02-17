В Москве прошло торжественное гашение открытки «100 лет Фотохронике ТАСС»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

Медиабанк агентства — старейший и крупнейший в России и СНГ.

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве состоялась торжественная церемония гашения маркированной открытки, посвященной 100-летию Фотохроники ТАСС. На мероприятии присутствовал генеральный директор агентства Андрей Кондрашов, а также генеральный директор АО «Марка» Вероника Максименкова.

В своей речи Кондрашов напомнил, что в этом году исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос, и поблагодарил Елену и Галину Гагариных за согласие на выпуск открыток с изображением их отца — космонавта Юрия Гагарина. Также гендиректор агентства рассказал о значении «Фотохроники» для нашей страны.

«Нет такой темы, которую не фиксировали бы на своей фотопленке наши фотокорреспонденты. Мы, конечно, этим гордимся», — сказал Кондрашов.

Он отметил, что медиабанк ТАСС — самый полный в России, где находится «самая правдивая и документально зафиксированная история нашей страны».

«Это то, что никто никогда не сможет опровергнуть. Это визуальная биография России», — отметил он.

Гендиректор ТАСС добавил, что любая попытка исказить правду наткнется на те снимки, которые имеются в огромном количестве у агентства. И по сей день корреспонденты ТАСС трудятся, чтобы запечатлевать правду. В данный момент 17 хроникеров из агентства находятся на линии боевого соприкосновения.

«Мы пишем летопись страны каждый день», — заключил Кондрашов.

Фотохронике ТАСС 1 февраля 2026 года исполнилось 100 лет. Медиабанк ТАСС является старейшим и крупнейшим в России и СНГ. Он содержит около 70 миллионов единиц контента. На мероприятии также присутствовали ветераны ТАСС, в том числе Юрий Родионов, работающий в агентстве более 50 лет, а также молодые фотокорреспонденты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть