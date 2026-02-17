The New York Times пишет о тревожном сигнале для Украины. Им стал приезд Владимира Мединского в Швейцарию. Помощник российского президента, по словам журналистов, известен своей жесткой позицией.

Десятки журналистов уже собираются у гостиницы InterContinental, где пройдут переговоры. В Женеве сейчас работает обозреватель «Известий» Игорь Балдин. У него вся последняя информация.

В аэропорту Женевы российский спецборт приземляется рано утром — чтоб долететь без пересадок пришлось сделать восьмичасовой крюк. Украинская и американская делегации уже на месте. Наша прилетает последней, и сразу с корабля на бал.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В Женеве и спецпосланник Кирилл Дмитриев, и замглавы МИД Михаил Галузин. Уровень делегации выше, чем в Абу-Даби, потому что шире круг обсуждаемых вопросов, главный из которых — территории.

Переговоры проходят здесь, в InterContinental. Полиция уже поставила ограждения, чтобы у журналистов не было доступа к делегатам. Отель далеко от центра города, но место это особенное, символичное, с интересной историей. Здесь встречались еще Горбачев и Рейган. А в 2014 году, когда конфликт только разгорался, — делегации России, США и Украины.

Это особое место, вилла Ла-Гранж на окраине Женевы. Здесь в последний раз российская и американская делегации встречались на высоком уровне. Владимир Путин, общаясь с Джо Байденом, пытался вывести отношения двух стран из тупика. Все помнят, что было после.

Нынешняя администрация Белого дома демонстрирует совсем другой переговорный подход. Спецпосланник США Уиткофф — здесь он вместе с зятем Трампа Кушнером — снова готов к работе. В прошлом году шесть раз прилетал в Россию.

«Обычно, когда вы пытаетесь закончить войны, международное сообщество приветствует вас. Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь закончить войну», — отметил государственный секретарь США Марко Рубио.

Европа перед этой встречей пыталась усилить позиции Украины, одобрив очередной многомиллиардный кредит. Хотя все там прекрасно понимают: это затягивает мирный процесс.

«Экономические резервы России значительно превосходят резервы Украины, даже при поддержке Европы. Есть те, кто искренне верит, что украинцам нужно продолжать эту войну, потому что недалек тот момент, когда Россия будет экономически истощена, сдастся, и мы сможем вести с ней переговоры на гораздо более выгодных условиях, чем сегодня. Мы считаем это иллюзией», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Впрочем, Макрон перед Женевой резко сменил риторику: вдруг заговорил о желании встретиться с Путиным. О том же заявляла и премьер Италии Мелони.

Диалог сейчас идет прежде всего между Россией и США. Европа хотела сесть за стол переговоров, но ее туда не пустили. Как показали Нормандский формат и Минские соглашения, она не самый надежный партнер.

Женева почти без полицейских, пробок и перекрытий. До того тихая, что и правда настраивает на мирный лад.

