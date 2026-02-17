«Глубоко обеспокоены»: «ВкусВилл» про отравившихся пельменями из магазина детей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 86 0

Двое мальчиков оказались в больнице с температурой под 40.

ВкусВилл про отравившихся продукцией магазина детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Москве у школьников началась лихорадка после пельменей из «ВкусВилл»

Сеть «ВкусВилл» проведет аудит после сообщений о том, что ее товарами отравились два мальчика в Москве. Об этом заявили в пресс-службе магазина.

В заявлении отмечается, что после жалобы семьи компания попросила предоставить подтверждающие документы о затратах на лечение для последующей компенсации расходов. Также было предложено направить мальчикам подарочную корзину с другими продуктами из их розничной сети.

«Мы глубоко обеспокоены сообщением об отравлении детей, с покупателем находимся на связи с момента обращения. Здоровье и безопасность покупателей — наш абсолютный приоритет», — сказали в пресс-службе «ВкусВилл».

Мальчики десяти и 15 лет попали в больницу 12 февраля. Известно, накануне до этого дети ели на ужин пельмени с говядиной из супермаркета. Утром у мальчиков поднялась температура под 40 градусов, началась лихорадка. Их в срочном порядке доставили в больницу.

Помимо этого, «ВкусВилл» предоставил актуальные протоколы лабораторной проверки на продукцию. В пресс-службе добавили, что находятся на связи с семьей мальчиков, желают детям выздоровления и ожидают комментарий производителя пельменей.

Ранее 5-tv.ru писал, что бургеры вывели из строя трех биатлонисток на Олимпиаде. Употребление фастфуда привело к недомоганию среди атлетов.

