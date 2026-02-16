Бургеры вывели из строя трех биатлонисток на Олимпиаде

Три биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде в Италии

Трем спортсменкам стало плохо из-за пищевого отравления во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент затронул представительниц сборной Германии, биатлонисток Янину Хеттих-Вальц и Ванессу Фойгт, а также участницу чешской национальной команды Джессику Йислову. Причиной резкого ухудшения самочувствия стали бургеры, которые девушки заказали в отеле после завершения индивидуальной гонки.

Последствия трапезы оказались серьезными: Хеттих-Вальц и Йислова были вынуждены полностью отказаться от участия в спринтерском заезде, а Фойгт, несмотря на проблемы с желудком, вышла на старт и показала 12-й результат.

Спортивный директор немецкой сборной Феликс Биттерлинг прокомментировал ситуацию, отметив, что медики команды не считают случившееся критическим. По его словам, специалисты уверены, что атлетки просто съели неподходящее блюдо, и острая фаза недомогания длилась не более одной ночи.

Однако для минимизации рисков германская делегация приняла решение экстренно сменить место жительства. Теперь биатлонисты располагаются в другом отеле, находящемся в трех километрах от лыжной трассы. Более того, чтобы полностью контролировать качество рациона, сборная обеспечила себя услугами персонального повара, который будет готовить еду исключительно для атлетов. В ближайшие дни спортсменам предстоят важные эстафеты и масс-старты.

