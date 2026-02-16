Бургеры вывели из строя трех биатлонисток на Олимпиаде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Употребление фастфуда привело к недомоганию среди атлетов.

Чем отравились биатлонистки на Олимпиаде в Италии

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Три биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде в Италии

Трем спортсменкам стало плохо из-за пищевого отравления во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент затронул представительниц сборной Германии, биатлонисток Янину Хеттих-Вальц и Ванессу Фойгт, а также участницу чешской национальной команды Джессику Йислову. Причиной резкого ухудшения самочувствия стали бургеры, которые девушки заказали в отеле после завершения индивидуальной гонки.

Последствия трапезы оказались серьезными: Хеттих-Вальц и Йислова были вынуждены полностью отказаться от участия в спринтерском заезде, а Фойгт, несмотря на проблемы с желудком, вышла на старт и показала 12-й результат.

Спортивный директор немецкой сборной Феликс Биттерлинг прокомментировал ситуацию, отметив, что медики команды не считают случившееся критическим. По его словам, специалисты уверены, что атлетки просто съели неподходящее блюдо, и острая фаза недомогания длилась не более одной ночи.

Однако для минимизации рисков германская делегация приняла решение экстренно сменить место жительства. Теперь биатлонисты располагаются в другом отеле, находящемся в трех километрах от лыжной трассы. Более того, чтобы полностью контролировать качество рациона, сборная обеспечила себя услугами персонального повара, который будет готовить еду исключительно для атлетов. В ближайшие дни спортсменам предстоят важные эстафеты и масс-старты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео