Пенсионер предстанет перед судом за сутенерство в отношении жены

В Швеции правоохранительные органы готовятся предъявить официальное обвинение мужчине, который подозревается в систематической продаже своей супруги для оказания интимных услуг. Об этом сообщает Associated Press.

По данным следствия, на протяжении длительного времени фигурант предлагал женщину клиентам, в результате чего ее услугами воспользовались не менее 120 человек. Преступная деятельность была пресечена в октябре прошлого года, когда пострадавшая решилась обратиться за помощью в полицию. С момента подачи заявления подозреваемый, чей возраст составляет около 60 лет, находится под стражей, ожидая завершения расследования и начала судебного процесса.

Криминальная история затронула не только организатора, но и непосредственных потребителей незаконного сервиса. На данный момент обвинения уже выдвинуты двум клиентам, которые не только покупали секс-услуги у женщины, но и совершили в отношении нее изнасилования.

Примечательно, что местное законодательство крайне строго относится к подобным деяниям: покупка сексуальных услуг в этой стране считается уголовным преступлением даже в тех случаях, когда физического контакта между людьми не произошло. Сейчас следователи также пытаются установить важную деталь дела — находилась ли жертва под воздействием каких-либо одурманивающих или наркотических веществ в моменты совершения преступлений.

Дальнейшую судьбу всех фигурантов решит суд после завершения всех процессуальных процедур. Если вина покупателей секс-услуг будет доказана, им может грозить тюремное заключение сроком до одного года. Однако наиболее суровое наказание ожидает самого организатора схемы.

Мужу пострадавшей инкриминируют сутенерство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Согласно действующим правовым нормам, санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Ожидается, что процесс начнется в ближайшее время, как только прокуратура официально финализирует все пункты обвинения.

