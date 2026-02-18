Просто космос: как выглядит борющаяся с циррозом юмористка Светлана Рожкова

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Артистка продолжает выходить на сцену, несмотря на серьезный недуг, возникший на фоне аутоиммунного заболевания.

Фото: как выглядит борющаяся с циррозом юмористка Рожкова

Фото: www.globallookpress.com/Natalya Loginova

Дроботенко опубликовал новое фото со страдающей циррозом юмористкой Рожковой

Известная артистка разговорного жанра Светлана Рожкова отметила 61-й день рождения. Одним из первых именинницу поздравил ее коллега — юморист Сергей Дроботенко.

Артист разместил совместный снимок на странице в соцсети. Он запечатлен на фото в компании нескольких женщин, среди которых оказалась и Рожкова. Юмористка предстала без сценического образа — в темном платке и простой черной футболке. Она улыбалась, глядя в камеру.

Фото: Instagram*/s.a.drobotenko

В поздравлении Дроботенко провел параллель между возрастом коллеги и знаковой датой для страны — 61 годом со дня полета Юрия Гагарина в космос. Артист пожелал Рожковой, чтобы новый год ее жизни стал таким же ярким и «космическим», как историческое событие, и чтобы он вывел ее на новую орбиту успеха.

«Дорогая, что такое 61-й год в жизни нашей страны? Это полет Гагарина в космос. Желаю, чтоб и твой 61-й год, который сегодня начался, вынес тебя на космическую орбиту. С днем рождения, космос! Поехали!» — отметил Дроботенко.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, артистка продолжает выходить на сцену. Несколько лет назад у нее диагностировали цирроз печени, возникший на фоне аутоиммунного заболевания. Болезнь не связана с употреблением алкоголя.

Врачи изначально давали неблагоприятные прогнозы, однако Рожковой удалось стабилизировать состояние и замедлить развитие недуга. В настоящее время она по-прежнему выступает и радует зрителей юмором.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

