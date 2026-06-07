Пожилой парапланерист из Москвы разбился в Чегемском ущелье

Москвич погиб при жесткой посадке параплана в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Трагедия разыгралась 7 июня 2026 года неподалеку от парадрома «Флай Чегем». По предварительным данным, 68-летний житель столицы выполнял полет в одиночку. В какой-то момент он не справился с управлением, и летательный аппарат рухнул в верховьях Чегемского ущелья.

Спасти экстремала не удалось. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и опрашивают очевидцев, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о трагическом инциденте в Удмуртии, на реке Кама, где рыбак погиб при столкновении его лодки с грузовым теплоходом. О состоянии остальных участников инцидента информации нет. По предварительным данным, в темное время суток, в ночь на 7 июня, два маломерных судна вышли в акваторию реки и, не заметив, друг друга, столкнулись, что привело к трагическим последствиям.

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