Пожилой парапланерист из Москвы разбился в Чегемском ущелье

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Погибшему было 68 лет, он летел самостоятельно, без инструктора.

Парапланерист разбился в Чегемском ущелье

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Москвич погиб при жесткой посадке параплана в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Трагедия разыгралась 7 июня 2026 года неподалеку от парадрома «Флай Чегем». По предварительным данным, 68-летний житель столицы выполнял полет в одиночку. В какой-то момент он не справился с управлением, и летательный аппарат рухнул в верховьях Чегемского ущелья.

Спасти экстремала не удалось. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и опрашивают очевидцев, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о трагическом инциденте в Удмуртии, на реке Кама, где рыбак погиб при столкновении его лодки с грузовым теплоходом. О состоянии остальных участников инцидента информации нет. По предварительным данным, в темное время суток, в ночь на 7 июня, два маломерных судна вышли в акваторию реки и, не заметив, друг друга, столкнулись, что привело к трагическим последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

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