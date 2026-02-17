Переговоры в Женеве прошли в двустороннем и трехстороннем форматах

Встречи в Женеве носили двусторонний и трехсторонний характер. Отдельно проходили российско-американские и российско-украинские встречи, а также состоялись переговоры с участием представителей России, США и Украины одновременно. Переговоры длились около шести часов и носили напряженный характер. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ходом консультаций.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие представители государственных структур.

Со стороны США участие принимали специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. Также в переговорах участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель главы офиса президента Сергей Кислица и представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ожидать оперативных заявлений по итогам первого дня встреч. Он подчеркнул, что формат консультаций не предполагает присутствия прессы и публичных комментариев в ходе работы.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.