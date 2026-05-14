Песков: дело Ермака не повлияет на мирный процесс между Россией и Украиной

Уголовное дело против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака не станет препятствием для мирного процесса между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос коррупции — это внутренняя проблема самого киевского режима и тех, кто выделяет ему средства.

«Это вопрос, наверное, самого киевского режима. И вопрос тех, кто давал ему деньги, то есть чьи деньги разворовали. Поэтому это не наш вопрос, особо не следим. Не думаю, что это возымеет какое-либо влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса», — пояснил Песков.

Андрея Ермака обвиняют в создании коррупционных схем. По версии следствия, он легализовал 460 миллионов гривен (более 760 миллионов рублей) при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Сам экс-чиновник своей вины не признает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд в Киеве уже взял Ермака под стражу, назначив ему 60 суток ареста. Однако бывший чиновник может выйти под залог в 140 миллионов гривен (приблизительно 235 миллионов рублей).

