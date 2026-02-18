Ультиматум, гнев, раскол: самые громкие откровения принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Mirror: совместная биография принца Уильяма и Кейт Миддлтон раскрыла семейные кризисы

Первая за десять лет совместная биография Уэльских — «Уильям и Кэтрин: интимная история» журналиста Рассел Майерс — раскрывает закулисные конфликты, личные кризисы и моменты, которые могли повлиять на будущее британской монархии. О самых главных подробностях жизни супругов рассказало издание Mirror.

Требование изгнать Эндрю

Одна из самых громких сенсаций — утверждение, что Уильям настаивал на полном отстранении своего дяди принца Эндрю после скандала вокруг его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

После интервью BBC Newsnight наследник престола требовал решительных мер. Он утверждал, что монархия оказалась «в полномасштабной войне» за свою репутацию.

По версии автора, это вызвало напряжение у короля Карла III.

Кейт и уход Гарри

Еще одно откровение касается позиции Кейт во время «Мегсита» — отказа принца Гарри и его жены Меган Маркл от своих титулов и обязанностей в 2020 году. По словам Майерса, она не пыталась убеждать шурина остаться в королевской семье.

Принцесса считала, что фундаментальные различия между «наследником» и «запасным» сделали разрыв неизбежным. Отношения окончательно обострились после появления в семье Меган Маркл и нарастающих конфликтов вокруг дворцового персонала.

Спор из-за Африки

В книге подробно описывается ссора братьев во время встречи в Сент-Джеймсском дворце. Оба много лет работали над проектами в Африке, однако разошлись во взглядах на благотворительную стратегию.

По словам автора, Уильям был сосредоточен на экологической повестке и охране природы, тогда как Гарри воспринимал инициативы брата как попытку доминировать.

«Он был в ярости»

Особое внимание уделено скандальной поездке Кейт и Уильяма в Карибский бассейн в 2022 году. Визит в Белиз, на Ямайку и Багамы вызвал волну критики — тур назвали «бестактным». Общественность увидела в нем «колониальный подтекст».

По словам источника, приведенного в книге, принц был не просто расстроен — он был взбешен. Все усилия, подготовка и намерения, как утверждается, оказались перечеркнуты общественной реакцией. Один из собеседников описывает ситуацию как показатель «изменившегося мира», где старые форматы королевских туров больше не работают.

Разлад с Гарри и сомнения в версии о драке

Книга также ставит под сомнение версию принца Гарри о физической стычке с братом, изложенную в его мемуарах «Запасной». Источники, близкие к Уильяму, утверждают, что напряжение действительно было высоким. Однако до физического насилия дело не доходило.

Отношения между братьями, по версии автора, ухудшались постепенно — из-за различий в статусе «наследника» и «запасного», разногласий вокруг благотворительных проектов и последующего ухода Гарри и Меган Маркл из королевской семьи.

Ультиматум Кейт

Отдельная глава посвящена 2007 году, когда Кейт поставила Уильяму условие: либо он определится с будущим их отношений, либо она уйдет. Это стало переломным моментом, после которого пара ненадолго рассталась.

По словам автора, она не требовала немедленной помолвки, но дала понять, что больше не намерена мириться с неопределенностью.

«Удар под дых»

В книге также раскрывается, как Уильям переживал известие об онкологическом заболевании Кейт. По словам автора, он находился в состоянии неверия и называл случившееся «ударом под дых».

Прежде чем сообщить новость публично, супруги собрали детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи — и объяснили им, что мама больна. Но они сразу успокоили наследников, сказав, что лечение даст результат.

Источник утверждает, что этот разговор стал для будущего короля одним из самых тяжелых моментов в жизни: «Только что все было нормально — и вдруг все изменилось».

