Пьют влагу: какие комнатные растения помогут избавиться от плесени

Mirror: фикус и алоэ вера помогут избавить помещение от плесени

Зимой и в межсезонье плесень становится настоящей проблемой: запотевшие окна, влажные углы, сушка белья в квартире. Все это создает идеальную среду для грибка. А он, как известно, не только портит стены и потолки, но и может негативно влиять на здоровье. Однако с этой проблемой могут помочь комнатные растения. Об этом сообщает Mirror.

Главный союзник плесени — влага. Поэтому чем ниже уровень влажности в помещении, тем меньше шансов у грибка закрепиться. Помимо проветривания, осушителей воздуха и регулярной уборки конденсата, помочь могут и обычные комнатные растения. Некоторые виды активно впитывают влагу из воздуха и улучшают микроклимат в доме.

Минимум ухода, максимум пользы

Тилландсия — необычное растение, которому не нужна почва. Оно поглощает влагу прямо через листья, буквально «пьет» воздух. Это делает его отличным выбором для ванных комнат и кухонь, где часто скапливается пар.

Плюс — никакого переувлажненного грунта, а значит, меньше риска появления мошек и дополнительной сырости.

Фикус — природный фильтр

Фикус каучуконосный не только украшает интерьер крупными глянцевыми листьями, но и помогает очищать воздух. Исследования показывают, что он способен снижать уровень вредных веществ и частиц, включая споры плесени.

Он хорошо переносит полутень, поэтому подойдет для спален и гостиных с плотными шторами, где часто возникает конденсат на окнах.

Алоэ вера — двойная польза

Алоэ вера известно своими лечебными свойствами, но не все знают, что оно также впитывает влагу из воздуха.

Алоэ отлично чувствует себя в помещениях с повышенной влажностью. Его можно поставить в ванной или на кухне. Кроме того, растение обладает природными антимикробными свойствами.

Сциндапсус — чемпион по выживанию

Сциндапсус — одно из самых неприхотливых растений. Оно поглощает влагу активнее, чем испаряет, благодаря низкой скорости транспирации.

Интересный бонус: сциндапсус продолжает выделять кислород даже ночью, что делает его отличным вариантом для спальни. Поливать его нужно редко — примерно раз в несколько недель, давая почве полностью просохнуть.

Хлорофитум — классика для новичков

Хлорофитум хохлатый знаком многим с детства. Он отлично справляется с регулированием влажности и улучшением циркуляции воздуха.

Это одно из самых выносливых растений: выдерживает перепады температуры, редкий полив и слабое освещение. Идеально для кухни или лоджии.

Плющ — проверен исследованиями

Плющ обыкновенный показал хорошие результаты в исследованиях по очистке воздуха. Он помогает снижать концентрацию бензола, формальдегида и других загрязнителей.

Плющ любит влажные помещения и отлично смотрится в подвесных кашпо. Однако важно помнить: растение ядовито при проглатывании, поэтому его стоит держать подальше от домашних животных и маленьких детей.

Спатифиллум — элегантный борец с влагой

Спатифиллум не случайно считается одним из лучших «очистителей» воздуха. Он активно впитывает влагу и помогает уменьшить конденсат.

Спатифиллум прекрасно чувствует себя в ванных комнатах, кухнях и помещениях, где сушится белье. К тому же его белые цветы делают интерьер более уютным.

Важно помнить

Растения — это дополнительная мера, а не полноценная замена вентиляции и ремонта. Если в доме есть серьезные очаги плесени, протечки или постоянная сырость, потребуется профессиональное вмешательство.

Однако в качестве профилактики зеленые помощники работают отлично. Они делают воздух суше, свежее и при этом украшают пространство. А приятный бонус — ухоженные растения создают ощущение уюта, что особенно важно в холодное и сырое время года.

