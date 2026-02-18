Хиллари Клинтон перепутала конфликт на Украине с войной в Ираке

|
Лилия Килячкова
Военные действия в республике начались в 2003 году в результате вторжения коалиции под руководством США.

Бывший государственный секретарь США и экс-первая леди страны Хиллари Клинтон во время интервью Би-би-си перепутала украинский конфликт с вторжением в Ирак в 2003 году.

В ходе беседы Клинтон рассказала о своем видении урегулирования украинского конфликта, политики президента США Дональда Трампа, а также скандальной публикации файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна.

«Я думаю, что одна из самых больших угроз, с которыми мы все сейчас сталкиваемся, — это попытки <…> навязать небезопасный, несправедливый конец войны в Ираке», — оговорилась Хиллари Клинтон.

Журналист Сандра Майшбергер, которая брала интервью у политика, поправила ее высказывание.

Военные действия в Ираке начались в 2003 году в результате вторжения коалиции под руководством Соединенных Штатов. Целью боевых действий было свержение режима иракского президента Саддама Хусейна. Конфликт считается ответом бывшего президента США Джорджа Буша-младшего на теракты 11 сентября 2001 года. Вашингтон обвинял правительство Хусейна якобы в создании массового биологического оружия, но никаких доказательств этому не нашли. США вывели войска из Ирака только в 2011 году.

Ранее сообщалось о том, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной завершились в Женеве. Консультации проходили в закрытом формате. Встреча продолжила серию обсуждений, посвященных поиску путей урегулирования конфликта.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

