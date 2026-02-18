Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 140 0

Консультации проходили в закрытом формате и стали продолжением серии встреч по поиску путей урегулирования конфликта.

Что известно о прошедших в Женеве переговорам по Украине

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной завершились в Женеве. Консультации проходили в закрытом формате.

Встреча продолжила серию обсуждений, посвященных поиску путей урегулирования конфликта. Второй день переговоров стартовал утром 18 февраля. Работа велась по политическому и военному направлениям, о чем ранее заявил глава украинской делегации, руководитель офиса президента Кирилл Буданов* и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин получает регулярные доклады о ходе консультаций. Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что делать выводы о результатах встречи преждевременно и необходимо дождаться официального завершения всех обсуждений.

Первый день третьего раунда переговоров прошел 17 февраля в отеле InterContinental Geneva. Он продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны США участие приняли зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Украинскую делегацию возглавил Кирилл Буданов. В переговорах также участвовали представители оборонного ведомства и Генерального штаба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Ловушка опеки: как распознать скрытого тирана в начале отношений
15:06
Раскрыта причина смерти беременной дочери звезды «Людей в черном» Томми Ли Джонса
14:57
Последний шанс: известная телеведущая обратилась к похитителям своей матери
14:56
Обвинение запросило условное наказание рэперу Гуфу по делу о грабеже
14:41
В Крыму возрождают породу лошадей, исчезнувшую более ста лет назад
14:34
Российская делегация отправилась в аэропорт после завершения переговоров в Женеве

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Более полезный»: Иван Добронравов про роль антагониста
«Нервы трепал»: Чучилин про обезьяну из «Красавицы»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть