Путин: современные больницы значимы для поддержки семей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил президент.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Современные медицинские учреждения играют ключевую роль в поддержке российских семей и повышении качества жизни граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны.

Глава государства отметил, что хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические центры и диагностические лаборатории имеют стратегическое значение для социальной сферы. По его словам, развитие такой инфраструктуры напрямую связано с поддержкой материнства и детства, заботой о старшем поколении и укреплением института семьи.

К тому же президент РФ обратил внимание на демографическую ситуацию. Он подчеркнул, что демографический вызов остается самым масштабным для России в исторической перспективе.

«Это наш общенациональный приоритет на годы вперед», — отметил глава государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин уже заявлял, что вопросы здравоохранения занимают центральное место в социальной политике государства и требуют системного подхода и долгосрочных решений. Для этого создаются развиваются нацпроекты и фонды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину
22:19
«Настоящая махина»: в Антарктиде впервые замечена акула
22:14
Никаких симптомов: у подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку
22:00
Путин положительно оценил развитие отношений России и Кубы
21:35
Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
21:23
Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции на глазу
Ультиматум, гнев, раскол: самые громкие откровения принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как красиво поздравить с 23 февраля папу, мужа и бойцов СВО
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть