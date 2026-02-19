Пропавшие в Петербурге сестры найдены вместе с матерью во Владимирской области

СК: Пропавшие в Петербурге сестры найдены с матерью во Владимирской области

Две сестры из Санкт-Петербурга 18-ти и 11-ти лет, которых в течение почти двух недель разыскивали в 15 регионах России, обнаружены во Владимирской области вместе с матерью. Об этом сообщили представители Следственного комитета (СК) РФ в официальном Telegram-канале.

«Следователями Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу установлено местонахождение женщины с дочерями», — говорится в сообщении.

В поисках сестер были задействованы как следователи, так и сотрудники органов внутренних. Правоохранители установили, что женщина с дочерьми находятся во Владимирской области, они в относительной безопасности — жизни и здоровью ничего не угрожает. Продолжаются необходимые мероприятия, выяснение всех обстоятельств пропажи девочек.

Об исчезновении 18-летней Марины и 11-летней Ирины Жвалевых стало известно 12 февраля. К этому моменту они уже числились таковыми уже несколько дней. Отец заявлял, что девочки могли попасть в деструктивную тоталитарную секту «Русская православная церковь — Царская империя», так как они выходили на связь из дома матери, состоявшей в этом культе.

Лжепророк Леонид Власов, которому поклоняются сектанты, ранее судим, он находится под следствием, с Российской православной церковью (РПЦ) организация никак не связана. В ней люди отказываются от документов и законов РФ, от получения образования, лекарств и традиционной медицины. Старшая из сестер, совершеннолетняя, в видеосообщении говорила, что сама решила присоединиться к секте, она также оказывала влияние на младшую.

