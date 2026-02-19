В Пермском крае возбудили дело после нападения школьника на сверстника с ножом

Обычный учебный день в школе № 1 города Александровска закончился экстренной эвакуацией, операцией и уголовным делом о покушении на убийство. Конфликт между двумя подростками перерос в нападение с ножом — один семиклассник оказался на операционном столе, второй — в следственном отделе. Разбираемся, как развивались события.

Ссора, лестница и нож

Инцидент произошел днем 19 февраля в здании школы № 1. По данным следствия, между двумя учениками седьмого класса вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро вышла из-под контроля.

На лестничном пролете третьего этажа 13-летний подросток достал нож и нанес однокласснику несколько ударов — в область шеи и живота. Именно в этом месте и произошло нападение, которое в считаные минуты парализовало работу всей школы. Свидетелями стали другие ученики и сотрудники учебного заведения.

Срочная госпитализация и операция

Раненого школьника экстренно доставили в больницу бригадой скорой помощи. Первоначально его состояние оценивалось как тяжелое. Позже в региональном Минздраве сообщили, что пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии.

Мультидисциплинарная команда врачей — хирурги, анестезиологи, профильные специалисты — приступила к операции. Для оказания помощи из Перми был направлен борт санитарной авиации, а также подготовлена команда медиков, включая торакального хирурга.

По данным ведомства, рассматривается возможность эвакуации ребенка в Пермь для дальнейшего лечения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Следственный комитет: статьи серьезные

Практически сразу после происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подростка подозревают по нескольким статьям:

покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ);

халатность;

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавшего доставили в следственный отдел, с ним проводятся процессуальные действия. Назначены судебные экспертизы, работают криминалисты.

Следствию предстоит установить не только мотив конфликта, но и выяснить, каким образом несовершеннолетний пронес нож в школу и были ли нарушения со стороны ответственных лиц.

Реакция властей и усиление мер безопасности

После случившегося прокуратура организовала собственную проверку. Министерство образования Пермского края объявило о приостановке занятий во всех школах Александровска до 24 февраля.

Кроме того, в образовательных учреждениях региона усилены меры безопасности.

Власти подчеркивают, что сейчас приоритет — здоровье пострадавшего школьника и объективное расследование произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.