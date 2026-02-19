Долголетие по-женски: какая физическая особенность снижает риск смерти

Простые тесты сжимания кисти и подъема со стула могут рассказать о будущем здоровье больше, чем кажется.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Университет Нью-Йорка: мышцы обеспечивают женщинам долголетие
Поддержание мышечной силы оказалось одним из важнейших факторов, влияющих на продолжительность жизни женщин старше 60 лет. К такому выводу пришли исследователи из университета штата Нью-Йорк в Буффало.
Сила как маркер выживаемости
В рамках исследования ученые оценивали физическое состояние пожилых женщин с помощью двух простых тестов: измерения силы хвата кисти и скорости подъема со стула.
Результаты показали, что женщины с более выраженной мышечной силой реже умирали в течение периода наблюдения. Каждые дополнительные семь килограммов силы хвата ассоциировались со снижением риска смерти примерно на 12%. Более высокая скорость подъема со стула дополнительно уменьшала этот риск на четыре процента.
Независимо от уровня активности
Особенно важно, что связь между мышечной силой и снижением смертности сохранялась даже у участниц с низкой физической активностью. Исследователи учитывали такие показатели, как уровень воспаления и состояние сердечно-сосудистой системы, однако именно сила мышц оставалась самостоятельным защитным фактором.
Это говорит о том, что даже при отсутствии интенсивных тренировок поддержание базовой мышечной мощности способно существенно повлиять на прогноз здоровья.
Почему это важно для врачей
Тест на силу хвата и оценка подъема со стула рассматриваются как доступные и информативные методы скрининга. Они позволяют быстро определить уровень физической устойчивости пожилого человека и потенциальные риски.
Кроме того, достаточная мышечная сила облегчает выполнение аэробных нагрузок, снижает риск падений и помогает поддерживать независимость в повседневной жизни.
Как укреплять мышцы после 60 лет
Эксперты отмечают, что для поддержания силы не обязательно посещать спортзал. Подойдут упражнения с гантелями, эспандерами, тренажерами или собственным весом. В домашних условиях можно использовать и подручные средства — например, бутылки с водой или книги.
Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом, чтобы подобрать безопасную программу тренировок с учетом состояния здоровья.
