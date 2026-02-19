Долголетие по-женски: какая физическая особенность снижает риск смерти

Университет Нью-Йорка: мышцы обеспечивают женщинам долголетие

Поддержание мышечной силы оказалось одним из важнейших факторов, влияющих на продолжительность жизни женщин старше 60 лет. К такому выводу пришли исследователи из университета штата Нью-Йорк в Буффало.

Сила как маркер выживаемости

В рамках исследования ученые оценивали физическое состояние пожилых женщин с помощью двух простых тестов: измерения силы хвата кисти и скорости подъема со стула.

Результаты показали, что женщины с более выраженной мышечной силой реже умирали в течение периода наблюдения. Каждые дополнительные семь килограммов силы хвата ассоциировались со снижением риска смерти примерно на 12%. Более высокая скорость подъема со стула дополнительно уменьшала этот риск на четыре процента.

Независимо от уровня активности

Особенно важно, что связь между мышечной силой и снижением смертности сохранялась даже у участниц с низкой физической активностью. Исследователи учитывали такие показатели, как уровень воспаления и состояние сердечно-сосудистой системы, однако именно сила мышц оставалась самостоятельным защитным фактором.

Это говорит о том, что даже при отсутствии интенсивных тренировок поддержание базовой мышечной мощности способно существенно повлиять на прогноз здоровья.

Почему это важно для врачей

Тест на силу хвата и оценка подъема со стула рассматриваются как доступные и информативные методы скрининга. Они позволяют быстро определить уровень физической устойчивости пожилого человека и потенциальные риски.

Кроме того, достаточная мышечная сила облегчает выполнение аэробных нагрузок, снижает риск падений и помогает поддерживать независимость в повседневной жизни.

Как укреплять мышцы после 60 лет

Эксперты отмечают, что для поддержания силы не обязательно посещать спортзал. Подойдут упражнения с гантелями, эспандерами, тренажерами или собственным весом. В домашних условиях можно использовать и подручные средства — например, бутылки с водой или книги.

Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом, чтобы подобрать безопасную программу тренировок с учетом состояния здоровья.

