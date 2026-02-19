«Это мой талисман»: болельщик объяснил появление флага России на матче в Италии

Флаг, который мужчина пронес на трибуну матча в Италии, является его талисманом

Российский флаг с надписью «Зеленоград», появившийся на хоккейном матче между сборными Канады и Чехии на Олимпийском турнире в Италии, оказался давним атрибутом болельщика, регулярно посещающего крупные международные соревнования. Об этом рассказал во время беседы с 5-tv.ru.

Владелец флага Георгий рассказал, что берет его с собой на чемпионаты мира по хоккею, Олимпийские игры, а также футбольные и биатлонные турниры на протяжении 15 лет. По его словам, полотнище стало личным талисманом.

«Это мой талисман. Никакой политики — я с ним просто фотографируюсь в разных странах», — отметил он.

Болельщик заранее допускал, что символику могут не разрешить пронести на арену. В таком случае он планировал спрятать флаг в кармане джинс. Однако при досмотре сотрудники поинтересовались надписью на полотнище. Георгий пояснил, что это название его родного города, после чего флаг разрешили взять на трибуны.

Подобные ситуации, по его словам, уже возникали ранее. Во время чемпионата Европы по футболу 2021 года в Италии флаг однажды попросили убрать, тогда как в Будапеште в тот же период вопросов к нему не возникло.

Реакция зрителей в этот раз оказалась неоднозначной. Если на предыдущих турнирах, в том числе в Катаре, иностранные болельщики охотно фотографировались с российским флагом, то в Италии часть канадских зрителей отказалась от совместных снимков.

Как рассказывал 5-tv.ru до этого, на момент появления флага завершился первый период игры, в котором сборная Чехии вела со счетом 2:1.

