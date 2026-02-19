Бизнесмен Батурин решил поправить здоровье после освобождения из тюрьмы

В 2023 году Виктор был осужден и приговорен к шести годам колонии общего режима, однако отбыл лишь половину срока и вышел на свободу в январе 2026 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Бизнесмен Батурин посетил стоматолога после освобождения из тюрьмы

Бизнесмен и шурин экс-мэра Москвы Виктор Батурин, угрожавший убить продюсера Яну Рудковскую, решил подлечить здоровье после освобождения из тюрьмы. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Родственник бывшего мэра столицы Юрия Лужкова посетил стоматолога. Также на его руке было умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья. Браслет оснащен необычными функциями для контроля состояния человека, к примеру, отслеживает пульс и уровень кислорода в крови.

Отвечать на вопросы корреспондента Батурин отказался.

В 2008 году в отношении Виктора Батурина было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством его бывшей супруге, продюсеру Яне Рудковской. Спустя пять лет бизнесмена осудили за мошенничество в размере пяти с половиной миллиардов рублей и отправили в колонию.

Летом 2021 года Батурина задержали после попытки украсть 25% акций компании «Интеко» у своей сестры, вдовы Лужкова и одной из богатейших женщин России, Елены Батуриной. В 2023 году Виктор Батурин был осужден и приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Однако предприниматель отбыл лишь половину срока и вышел на свободу в январе 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что суд ужесточил наказание фигурантке дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной — курьеру Анжеле Цырульниковой. Приговор в отношении Цырульниковой изменен и составил семь лет и три месяца со штрафом один миллион 100 тысяч рублей. Всем фигурантам зачтут срок содержания под стражей. Ранее прокуратура потребовала увеличить срок наказания для Цырульниковой. По версии обвинения, суд не учел беззащитное состояние еще одной потерпевшей от действий Цырульниковой — глухонемой пенсионерки Галины Кукушкиной.

