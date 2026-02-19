Суд ужесточил наказание фигурантке дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Ранее Анжела Цырульникова получила семь лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Московский областной суд ужесточил наказание фигурантке дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной — курьеру Анжеле Цырульниковой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Приговор в отношении Цырульниковой изменен и составил семь лет и три месяца со штрафом один миллион 100 тысяч рублей. Всем фигурантам зачтут срок содержания под стражей.
Ранее прокуратура потребовала увеличить срок наказания для Цырульниковой. По версии обвинения, суд не учел беззащитное состояние еще одной потерпевшей от действий Цырульниковой — глухонемой пенсионерки Галины Кукушкиной. Кроме того, гособвинение ходатайствовало о зачете срока содержания всех фигурантов дела под стражей в избранный им срок лишения свободы.
Приговор по делу о продаже квартиры Долиной был вынесен в ноябре 2025-го Балашихинским городским судом. Согласно ему, забравшая деньги у артистки курьер Надежда Цырульникова получила семь лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Остальные участники аферы — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев —получили семь лет колонии со штрафом 900 тысяч рублей, а Андрей Основа — четыре года и аналогичный штраф. Апелляционная жалоба поступила 6 февраля.
Также ранее сообщалось о том, что осужденные за участие в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной обратились в апелляционную инстанцию с просьбой отменить приговор и вернуть материалы уголовного дела прокурору для проведения дополнительного расследования.
