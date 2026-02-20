Телемост «Ленинград–Сиэтл»: чем запомнился самый откровенный эфир эпохи

Вообще история помнит много попыток разрушить искусственно созданные преграды и стены, ведь никакие из них не стоят вечно. Ровно 40 лет назад жители Советского Союза впервые увидели телемост Ленинград-Сиэтл. Его назвали «Встреча в верхах рядовых граждан», и на тот момент это была сенсация. На государственном телевидении начали обсуждать темы, которые раньше старались не замечать. Советские граждане напрямую задавали вопросы американцам. Это был, наверное, самый символичный видеозвонок в истории нашей страны. Почему — объяснит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Впервые советских граждан приветствует американский ведущий. Да не кто-нибудь, а легендарный Фил Донахью. Первый в истории телемост между гражданами двух сверхдержав — без сценария и заранее выбранной темы.

«Это — первая, самая большая по площади студия Ленинградского телевидения. Почти 600 квадратных метров. Окно в поздний Советский Союз для американцев распахнулось буквально отсюда», — рассказал корреспондент.

Тот «диалог через космос», как назвали телемост в СССР, воспринимался едва ли не как полет Гагарина.

«Звучит команда, что сигнал попал в Дубну, еще куда-то дальше, дальше, дальше. И вдруг — раз! На экранах возникает американская картинка. И вот они сидят, люди, такие же, как мы, с двумя руками, с двумя ногами. Это было чудо», — рассказала ассистент режиссера телемоста Ленинград-Сиэтл Татьяна Орлова.

Чтобы избежать официоза — столицы как место проведения — исключили сразу… От каждой страны примерно по 200 участников. Представители США настояли на том, что прилетят в Ленинград и сами будут отбирать гостей. Ездили по заводам, музеям, искали людей даже на пляжах Петропавловки.

«Я в то время работала в интуристе гидом-переводчиком. Мне поручили ответственную работу, работать с этой компанией, которая приехала снимать телемост. В конце работы я получила приглашение на данный телемост», — рассказала участница телемоста Ленинргад-Сиэтл Наталья Пилецкая.

Наталья Пилецкая, пожалуй, единственная, кто знал английский в совершенстве, кроме Владимира Познера, конечно. Вот она тянет руку, но слово ей так и не дали. А высказаться хотелось: в обеих студиях было жарко не только от софитов.

Американцы провоцировали. Говорили о несвободе в СССР, ссылке Сахарова в Горький. И даже показали протест якобы против нарушения прав человека у нас в стране — рядом с местом, где шла запись телемоста.

Мы парировали: в Америке нарушаются права коренных жителей — индейцев, а медицина и жилье многим не доступны. Причем было видно, что наши выступающие пытались донести свое мнение максимально интеллигентно, в отличие от напористых, порой откровенно хамоватых визави.

Череда взаимных упреков так и продолжалась бы, но слово взял приглашенный с Аляски рыбак.

«По-моему, мы не так начали, мы плохо начали, я бы не пришел сюда, если бы знал, что здесь будет так много политики», — заявил рыбак.

«Сейчас, когда наступила какая-то надежда после встречи в верхах в Женеве, как здорово говорил тот парень рыбак, как он прекрасно говорил, что нам нужно найти какие-то точки соприкосновения», — заявил гражданин СССР.

Через несколько месяцев решили устроить еще один телемост, в нем участвовали только женщины. Это там прозвучала фраза, известная сегодня во всем мире — «в СССР секса нет».

«Фраза была выдернута из контекста, и она говорила, в общем, о том, что у нас есть любовь», — заявила участница телемоста Ленинград-Бостон Ирина Иванова.

Несмотря ни на что, участники телемостов, связавших Советский Союз и США, уверены: все это было не зря. И сейчас такого диалога не хватает.

«Конечно, у нас одна правда, а там другая правда. И с нашей точки зрения та правда о нас, она просто вывернута наизнанку. Ну да, вот сейчас там идет специальная военная операция. Ну хотите, я вам объясню, почему она началась», — заявила участница телемоста Ленинград-Бостон Ирина Иванова.

«Даже были, если какие-то острые вопросы, все равно в момент взаимопонимания так или иначе был установлен», — рассказала участница телемоста Ленинргад-Сиэтл Наталья Пилецкая.

Тогда эти телемосты смогли приподнять железный занавес. И показали, что общение, пусть и с жарками спорами и даже на повышенных тонах — всегда лучше глухой стены и молчания.