Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на ОИ-2026

По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 214,53 балла.

Какое место на Олимпиаде заняла фигуристка Аделия Петросян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Фигуристка Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на ОИ-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. По сумме прокатов спортсменка набрала 214,53 балла — 72,89 балла за короткую программу и 141,64 балла за произвольную. В ходе проката она неудачно выполнила четверной тулуп — единственный прыжок ультра-си в ее программе — недокрутила и упала при приземлении.

Фигуристка также успешно справилась с тройным сальховом, риттбергером, флипом и рядом каскадов: тройной лутц — двойной тулуп, тройной лутц — два двойных акселя, тройной флип — двойной тулуп. Вращения были оценены судьями на четвертый уровень — наивысший по сложности.

Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю, набрав по итогам всех прокатов 226,79 балла. Серебряную медаль получила представительница Японии Каори Сакамото — ее результат 224,9 балла. Бронзу завлевала японка Ами Накаи — 219,16 баллаю

Аделии Петросян 18 лет, в 2022 году она была удостоена звания мастер спорта РФ. Она трижды чемпионка России, трижды победительница финала Гран-при России, обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при, золотой и бронзовой, серебряный призер первенства России среди юниоров, победительница и серебряный призер чемпионата России по прыжкам.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, они выступают в нейтральном статусе. Ранее, сообщал 5-tv.ru, российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.

