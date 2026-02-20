Бенефис Трампа: как прошло первое заседание «Совета мира»

Французский лидер в последнее время конфликтует со многими. Даже с президентом США. Макрон резко не согласен с идеей «Совета мира», созданного по инициативе Дональда Трампа. В Вашингтоне прошло первое заседание этого объединения, которое хозяин Белого дома называет, едва ли не заменой Организации объединенных наций. Париж раскритиковал своих союзников по ЕС, которые отправились в американскую столицу без коллективного решения. Центральный вопрос, который должны были обсуждать участники Совета — восстановление сектора Газа. Но Трамп, кажется, превратил эту встречу в собственный бенефис. Главные заявления изучил обозреватель «Известий» — Павел Матвеев.

Первое заседание новой международной структуры Трамп начал со знакомства с теми, кого должен был знать. Было полное ощущение, что это бенефис президента США. И он удался. Все выстроились, словно под фото или гимн, но получилось своеобразно.

Музыка действительно брала за душу — звучал легендарный November Rain от рокеров Guns N' Roses. Но трек длинный, дослушивать не стали — приступили к заслушиванию Трампа.

«США очень щедро распоряжаются деньгами, потому что на свете нет ничего важнее мира», — заявил Трамп.

Вопрос, почему тогда Штаты тратят столько денег на войны, задал только интернет — на сатирическом сайте шутники завели специальную карту того, что Америка бомбит в реальном времени. На мероприятии же такой формат не был предусмотрен. Бенефис есть бенефис: вы говорите, а мы послушаем. Даже такое.

«Здесь находится президент Парагвая Сантьяго Пенья. Президент, большое вам спасибо. Молодой красивый парень. Всегда приятно быть молодым и красивым. Это не значит, что вы должны нам нравиться. Мне не нравятся молодые красивые мужчины. Женщины — да. Мужчины — нет, у меня нет интереса», — сказал Трамп.

Формально «Совет мира» собрался для решения проблем Ближнего Востока. Но о Газе Трамп заговорил не сразу — об Азербайджане, который раньше звал Абебаржаном, и то вспомнил раньше.

«Рад приветствовать президента Ильхама Алиева из Азербайджана. Я теперь очень люблю произносить это название. Поначалу оно мне сложно давалось, а теперь обожаю его произносить. Очень красивое название», — признался президент США.

Успел Трамп похвалить и венгерского премьера Виктора Орбана. Важный сигнал Европе. От нее на совете присутствие было почти никакое: четкая расстановка Трампом приоритетов, кто в мире главный.

«Президента Орбана полностью и безоговорочно поддерживаю на выборах», — сказал Трамп.

Орбан позже пояснил, почему Европа там, а он здесь, с Трампом.

«Мы понимаем, что за последние десятилетия международные организации не смогли в полной мере выполнить свою задачу по сохранению мира и стабильности во всем мире. Именно поэтому необходимы новые инициативы», — заявил Орбан.

Это был явно камень в огород ООН и разных ОБСЕ. И намек, что «Совет мира» не будет возражать, если станет новым мощным игроком на мировой арене. Но что с Ближним Востоком?

«Я думаю, что ХАМАС сдаст оружие. Они обещали. Если они этого не сделают, ответ будет очень жестким. Они сами сказали: „Мы не хотим умирать“. Никто не хочет умирать», — сказал Трамп.

По сути, ничего нового. Что из всей затеи вырастет в практической плоскости, пока самим участникам не до конца известно. Но на данном этапе это знание, может, и не нужно.

