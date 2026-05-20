Сенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

Документ требует прекратить боевые действия против Ирана до получения официального разрешения Конгресса.

Методы американских военных в Иране подтолкнули противников операции в Сенате США одобрить резолюцию об ограничении военных полномочий главы Белого дома Дональда Трампа. Причем это удалось лишь с седьмой попытки. Документ требует прекратить любые боевые действия против Тегерана до получения официального разрешения Конгресса. За проголосовали 50 сенаторов, против — 47. Затянувшаяся военная кампания, рост цен на бензин и многомиллиардные расходы изменили настроения в американском парламенте. Если раньше соратники Трампа блокировали инициативу, то теперь к демократам присоединились четыре сенатора-республиканца. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять, что цели Вашингтона в операции выходят далеко за рамки давления на иранское руководство.

«Если Иран получит ядерное оружие, то одно из ключевых достижений американской внешней политики последних двадцати лет может исчезнуть в одночасье. Если все больше стран начнут стремиться к обладанию ядерным оружием, это создаст серьезную угрозу глобальной безопасности. Иран может стать первой костяшкой домино, которая запустит новую гонку ядерных вооружений. А это крайне нежелательно для безопасности Соединенных Штатов», — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Дополнительным фактором для Конгресса, судя по всему, стали и потери США в ходе операции против Ирана. Согласно отчету, были уничтожены 42 летательных аппарата — истребители, дроны, самолеты-заправщики и специализированная авиация. Среди них — 24 беспилотника Reaper, которые Пентагон активно использует для разведки и ударных операций. Стоимость каждого превышает 56 миллионов долларов. Кроме того, по американскому законодательству после начала военной операции президент обязан в течение 60 дней получить одобрение Конгресса, иначе войска должны быть выведены. Этот срок истек 1 мая. По мнению сенаторов, Белый дом попытался обойти ограничения, объявив о завершении «активных боевых действий», несмотря на продолжение ударов и морской блокады.

