Может, взять отпуск? Как россияне будут отдыхать в марте 2026 года

Весенний праздник подарит длинные выходные — главное, правильно распорядиться календарем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На 8 Марта 2026 года россияне будут отдыхать три дня
В 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье. Однако дополнительный выходной россияне все равно получат: по нормам статьи 112 Трудового кодекса РФ праздничный день, совпавший с выходным, переносится на ближайший рабочий.
Сколько будем отдыхать
Для тех, кто трудится по стандартной пятидневной неделе, график выглядит так:
- 7 марта (суббота) — выходной;
- 8 марта (воскресенье) — праздничный день;
- 9 марта (понедельник) — перенесенный выходной.
Отдых продлится три дня подряд. Рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и будет сокращенной — четыре рабочих дня до пятницы включительно. При этом пятница, 6 марта, остается обычным рабочим днем без сокращения на час, поскольку она не предшествует напрямую праздничной дате.
Почему выходной перенесли
Механизм продления отдыха основан на официальном переносе. Поскольку 8 Марта в 2026 году совпадает с воскресеньем, правительство закрепило перенос выходного на 9 марта отдельным постановлением о переносе выходных дней на 2026 год.
Благодаря этому россияне получают непрерывный трехдневный отдых без «разрыва» рабочей недели.
Производственный календарь марта
В марте 2026 года:
- 31 календарный день
- 21 рабочий день
- 10 выходных и праздничных
Нормы рабочего времени составят:
- 168 часов при 40-часовой неделе
- 151,2 часа при 36-часовой
- 100,8 часа при 24-часовой
Как превратить три дня в девять
Тем, кто хочет продлить отдых, стоит заранее спланировать отпуск. Самый экономичный вариант — взять отпуск с 10 по 13 марта. В этом случае вы используете всего четыре дня ежегодного отпуска, а фактически отдыхаете девять дней подряд: с 7 по 15 марта.
Есть и альтернативный сценарий — оформить отпуск со 2 по 6 марта. Тогда отдых начнется 28 февраля и продлится до 9 марта включительно. Но в этом случае придется потратить уже пять отпускных дней.
Как оплачивается работа в праздник
Если сотрудник выходит на работу 8 марта, оплата производится в двойном размере. Это правило закреплено в статье 153 ТК РФ. Возможна альтернатива — дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты.
При расчете отпускных учитывается средний заработок за последние 12 месяцев. В расчет входят премии и надбавки, но не включаются больничные, командировочные и материальная помощь.
Также важно учитывать количество рабочих дней в месяце: чем их больше, тем финансово выгоднее брать отпуск. В марте 2026 года рабочих дней 21 — показатель средний. Это значит, что существенных потерь в доходах не будет, но и значительной финансовой выгоды ожидать не стоит.
