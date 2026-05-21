Китай продлил безвизовый режим для россиян: что нужно знать туристам

Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

Россияне смогут ездить в Китай без визы до конца 2027 года. Находиться в стране разрешено до 30 дней. Однако поездка требует подготовки: в КНР почти все оплачивают через приложения, многие привычные сервисы не работают, а билеты к популярным достопримечательностям лучше покупать заранее. Все подробности собрали «Известия».

Безвизовый въезд разрешен для туризма, деловых поездок, посещения родственников и друзей, обменных программ, осмотра достопримечательностей и транзита. Изначально безвизовый режим для россиян действовал с 15 сентября 2025 года и должен был завершиться 14 сентября 2026 года.

Что важно знать перед поездкой в Китай

Поездка в Китай отличается от путешествий во многие другие страны. Главная особенность — система оплаты. В крупных городах почти все расчеты идут через QR-коды, а наличные и банковские карты используют значительно реже.

Туристам стоит заранее установить AliPay или WeChat. Через эти приложения можно оплачивать покупки, пользоваться такси, покупать билеты на транспорт, бронировать услуги и расплачиваться в магазинах и кафе.

К приложениям можно привязать карту иностранного банка. Для россиян чаще всего актуальны карты UnionPay, выпущенные российскими банками, либо карты Visa и Mastercard, оформленные за пределами России.

При оплате крупных сумм через QR-код может взиматься комиссия, поэтому туристам лучше заранее проверить условия в приложении и у своего банка.

Как подключить интернет в Китае

Для оплаты, карт, переводчиков и такси в Китае нужен стабильный мобильный интернет. Перед поездкой можно оформить eSIM, если смартфон поддерживает такую функцию. Проверить это можно через набор *#06#: если на экране появляется номер EID, устройство поддерживает eSIM.

Если eSIM недоступна, можно воспользоваться роумингом или купить китайскую сим-карту. Их продают операторы China Mobile, China Unicom и China Telecom. Для оформления понадобится загранпаспорт.

Важно учитывать, что часть привычных зарубежных сервисов в Китае может быть недоступна без специальных инструментов. Поэтому карты, переводчики и мессенджеры лучше подготовить заранее.

Какие приложения понадобятся туристу

Для навигации по Китаю полезны местные карты Amap и Baidu Maps. Они точнее показывают адреса, транспорт и организации, но многие данные в них указаны на китайском языке.

Для переводов можно использовать Baidu Translate, Microsoft Translator, встроенные переводчики AliPay и WeChat. Иногда перевод с китайского на английский оказывается точнее, чем сразу на русский.

AliPay также пригодится для общественного транспорта. В крупных городах через приложение можно получить QR-код для метро и автобусов, вызвать такси через DiDi, купить железнодорожные билеты и оплатить вход в некоторые достопримечательности.

Куда лететь из России

Россия и Китай связаны прямыми рейсами из нескольких российских городов. Чаще всего туристы летят в Пекин, Шанхай и Санью на острове Хайнань.

Также действуют рейсы в Гуанчжоу, Харбин, Сиань, Чэнду, Чунцин, Шэньчжэнь, Далянь и другие города. Для жителей Дальнего Востока доступны приграничные маршруты, в том числе поездки в Хэйхэ из Благовещенска.

Внутри Китая хорошо развиты скоростные железные дороги и внутренние авиаперелеты, поэтому через крупные транспортные узлы можно добраться практически в любой регион страны.

Что посмотреть в Китае

Главный символ страны — Великая китайская стена. Самые популярные участки возле Пекина — Бадалин и Мутяньюй. Они удобны для посещения, но часто бывают переполнены туристами. Более спокойными считаются участки Цзиньшаньлин и Цзянькоу.

В Пекине туристы обычно посещают «Запретный город», площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба, Летний дворец и торговую улицу Ванфуцзин. Билеты в некоторые популярные места лучше покупать заранее онлайн.

Шанхай подходит тем, кто хочет увидеть современный Китай: небоскребы, набережную Вайтань, деловой район Пудун, сад Юйюань и парки развлечений.

Сиань известен Терракотовой армией — тысячами глиняных воинов, созданных для гробницы первого императора Цинь Шихуанди. Чунцин привлекает необычным рельефом, монорельсом, проходящим через жилой дом, и пещерными храмами Дацзу.

Харбин интересен русской архитектурой и зимним ледовым фестивалем. Хайнань выбирают для пляжного отдыха: там теплый климат, курорты и развитая туристическая инфраструктура.

Как подготовиться к поездке

Перед вылетом стоит проверить срок действия загранпаспорта, купить обратный билет или билет в третью страну, забронировать жилье и сохранить адрес отеля на китайском языке.

Также лучше заранее:

установить AliPay и WeChat;

настроить мобильный интернет;

скачать офлайн-переводчик;

сохранить адреса отелей и достопримечательностей на китайском;

проверить работу банковской карты;

взять часть наличных юаней на случай технических проблем.

Почему продление безвиза важно

Продление безвизового режима может заметно увеличить туристический поток между Россией и Китаем. Для путешественников это означает меньше бюрократии и больше возможностей для коротких поездок, самостоятельных маршрутов и деловых визитов.

Решение также важно для бизнеса. Упрощенный въезд облегчает поездки на выставки, фабрики, переговоры и производственные площадки. Это особенно актуально для предпринимателей, которые работают с китайскими поставщиками, маркетплейсами, логистикой и параллельным импортом.

Безвизовый режим делает Китай доступнее не только для классического туризма, но и для нового поколения российских предпринимателей, которые выстраивают связи с китайским рынком, изучают местные цифровые сервисы и ищут прямые контакты с производителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.