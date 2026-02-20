Найден идеальный рецепт: диетолог объяснила, как супы помогают в похудении

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Правда ли то, что первое блюдо нужно есть каждый день?

Супы помогают в похудении или нет

Фото: © Getty Images/AnnaPustynnikova

Диетолог Кованова: супы полезны тем, кто заботится о своей фигуре

Супы очень полезны тем, кто заботится о своей фигуре и хочет похудеть. Таким мнением с aif.ru поделилась диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

Суп, вопреки распространенному мифу, не является обязательным приемом пищи. Однако если в меню недостаточно воды, клетчатки и белка, то это отличный инструмент, который благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, уточнила Кованова.

Она отметила, что супы также помогают в борьбе с лишним весом. Правда, здесь главное тщательно подойти к выбору ингредиентов для горячего. Например, чтобы привести свою фигуру в форму, идеально подойдут легкие овощные или бобовые супы. С их помощью чувство насыщения можно поддерживать долгое время. Кроме того, они снижают нагрузку на пищеварение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, действительно ли детокс-соки очищают организм. Мода на этот способ похудения пришла относительно недавно из индустрии здорового образа жизни. Концепция проста: несколько дней человек пьет чудо-напиток из овощей или фруктов, чтобы «дать отдохнуть пищеварению». В итоге не только выводятся токсины, но и исчезает пару лишних килограммов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

