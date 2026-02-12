Стакан здоровья или дорогая иллюзия: действительно ли детокс-соки очищают организм

Детокс-соки не могут очистить организм от токсинов и шлаков

Маркетологи обещают перезагрузку, блогеры — сияющую кожу и «чистую печень», а производители — избавление от шлаков. Но правда ли, что модные детокс-соки способны очистить организм, или это всего лишь красивая упаковка старой идеи?

Разобрались в материале 5-tv.ru.

Откуда взялась вера в «очищение»

Мода на детокс пришла из индустрии здорового образа жизни. Концепция проста: несколько дней человек пьет только овощные и фруктовые соки, чтобы «дать отдых пищеварению» и вывести токсины. Формулировки звучат внушительно — «шлаки», «загрязненная лимфа», «засоренная печень».

Проблема в том, что с точки зрения медицины термин «шлаки» в отношении организма не используется. Тело человека — не фильтр для воды, который нужно регулярно промывать. У нас уже есть собственная система детоксикации: печень, почки, кишечник и легкие. Они работают круглосуточно и не требуют специальных соковых «чисток».

Что на самом деле делает печень

Печень нейтрализует продукты обмена веществ, лекарства, алкоголь и другие соединения. Почки выводят отходы через мочу. Кишечник избавляется от непереваренных остатков пищи.

Чтобы эта система функционировала, ей нужны не соковые марафоны, а достаточное количество воды, сбалансированное питание, сон и минимизация алкоголя. Ни один фруктовый напиток не способен «промыть» печень или «вывести токсины» быстрее, чем она делает это сама.

Почему после детокса кажется, что стало легче

Многие отмечают легкость и снижение веса после трех-пяти дней на соках. Это объясняется просто:

во-первых, резко снижается калорийность рациона;

во-вторых, организм теряет часть жидкости;

в-третьих, человек временно исключает жирную, соленую и переработанную пищу.

Но это не очищение, а обычная реакция на ограничение питания. Как только человек возвращается к привычному рациону, вес и самочувствие нередко откатываются на прежний уровень.

Есть ли в соках польза

Овощные и фруктовые соки содержат витамины и антиоксиданты. В этом смысле они могут быть частью рациона. Однако при отжиме теряется клетчатка. Именно она помогает работе кишечника и поддерживает микрофлору.

Кроме того, фруктовые соки — это концентрированный источник сахара. Если пить их литрами, можно получить скачки глюкозы в крови и нагрузку на поджелудочную железу.

Когда детокс может навредить

Соковые диеты противопоказаны людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ. Даже у здоровых людей строгий «детокс» способен вызвать слабость, головокружение, снижение концентрации.

Организм воспринимает резкое ограничение питания как стресс. А стресс — это точно не способ укрепить иммунитет и «перезагрузить» тело.

Правда или миф

Детокс-соки как средство «очистки организма от токсинов» — миф.

Они могут быть источником витаминов, но не заменяют работу печени и почек и не выводят загадочные «шлаки». Настоящий детокс — это регулярное питание с достаточным количеством клетчатки, умеренность в алкоголе, движение и сон.

Вместо экстремальных чисток врачи советуют простую стратегию: поддерживать организм ежедневно, а не пытаться спасать его трехдневными марафонами.

Почему миф живет

Идея очищения привлекательна психологически. Она дает ощущение контроля: «Я сделал что-то полезное для себя». К тому же индустрия детокса — это огромный рынок.

Красивые бутылки, программы на три дня, громкие обещания — все это продается лучше, чем скучный совет есть овощи и высыпаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.