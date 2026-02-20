Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области
Полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль
Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по зданию больницы в селе Воронок Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки пострадавших нет.
«Пострадавших нет. Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль», — написал Богомаз.
На месте работают оперативные и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети и работники школы № 4 в Энергодар были эвакуированы после атаки беспилотника ВСУ. В момент происшествия в здании находились около 700 человек — 600 учеников и порядка 100 сотрудников.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотник врезался в дерево на территории школы. В результате были выбиты стекла и поврежден фасад здания.
Балицкий назвал произошедшее актом террора в отношении гражданского населения со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что все обстоятельства будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы.
