Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль



Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по зданию больницы в селе Воронок Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

«Пострадавших нет. Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль», — написал Богомаз.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети и работники школы № 4 в Энергодар были эвакуированы после атаки беспилотника ВСУ. В момент происшествия в здании находились около 700 человек — 600 учеников и порядка 100 сотрудников.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотник врезался в дерево на территории школы. В результате были выбиты стекла и поврежден фасад здания.

Балицкий назвал произошедшее актом террора в отношении гражданского населения со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что все обстоятельства будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

