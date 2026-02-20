Чужое тело: в СК раскрыли, как была инсценирована смерть чиновницы из Астрахани

СК: чиновница из Астрахани выдавала тело чужой женщины за свое

Тело погибшей жительницы Новосибирска бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марина Ступина выдала за свое. Об этом и других подробностях инсценировки смерти чиновницы сообщила пресс-служба СК.

Ступина инсценировала свою смерть после того, как ее в 2012 году признали виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере, незаконном изготовлении платежных документов и легализацию преступного дохода. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Какое-то время после вынесения приговора она скрывалась в Республике Татарстан и внимательно отслеживала новости о пропавших женщинах. Однажды увидела сообщение о том, что в Новосибирске было обнаружено тело неизвестной, которая имела внешнее сходство с чиновницей. Воспользовавшись этим, Ступина со своим супругом создали видимость ее смерти. Мужчина опознал тело, обнаруженное в Сибири, как свою жену. По данным следствия, этот план супругами был придуман заранее.

После того как задуманное удалось осуществить, заместитель министра вернулась в Астраханскую область, где 13 лет вела закрытый образ жизни.

То, что Ступина жива, правоохранительные органы выяснили, расследуя убийства двух жителей Астраханской области 2010 года. Один из лишенных жизни занимался обналичиваем денежных средств, похищенных должностными лицами министерства ЖКХ региона.

Сведений о том, имеет ли бывшая сотрудница ведомства отношение к этим убийствам, у следствия нет. Однако ее причастность к данным преступлениям еще проверяется.

Марина Супина направлена в исправительную колонию для отбывания уже назначенного наказания. А следственные органы решают, как с правовой точки зрения оценить ее действия, связанные с инсценировкой смерти.

