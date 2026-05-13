Шура считает, что нужно идти только вперед и не ворошить прошлое

«Что было, то прошло» — таким принципом по жизни руководствуется певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев. — Прим. ред.). Подробнее о своей философии он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентация своей автобиографической книги «Смех и слезы».

«Нефиг ворошить прошлое! Что было — уже случилось», — сказал артист.

Шура призвал людей любить каждый день своей жизни и ценить то, что уже есть.

«Ручки и ножки целые, все здоровы вокруг и слава Богу! Это самое главное. Какие-то проблемки Господь дает в этой жизни — пережили и хорошо», — считает певец.

Шура из тех, кто не понаслышке знает о ценности жизни, ведь сам долгие годы боролся с онкологическим заболеванием, а также с алкогольной и наркотической зависимостями. Артист убежден, что в любой ситуации надо уметь выживать и никогда не винить во всем Бога. Кроме того, важно научиться прощать людей и всегда продолжать идти к своей цели.

