Жест дружбы: Джонни Депп бесплатно предоставил дом Эрику Дэйну перед его смертью

Актер умер в минувший четверг в возрасте 53 лет.

Актер из Эйфории Эрик Дейн: чем болен и от чего умер

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

Daily Mail: Джонни Депп помогал тяжелобольному Эрику Дэйну с жильем

Актер Джонни Депп предоставил своему коллеге Эрику Дэйну возможность бесплатно проживать в одном из своих особняков в Лос-Анджелесе незадолго до его смерти от бокового амиотрофического склероза. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда «Пиратов Карибского моря» решил избавить своего давнего друга от финансовых трудностей, чтобы тот мог полностью сосредоточиться на борьбе с неизлечимым недугом. По словам инсайдеров, Депп разрешил Дэйну платить за аренду дома над Сансет-Стрип столько, сколько он сможет себе позволить, или не платить вовсе, если денег нет.

Актеры были знакомы много лет через общих друзей. Депп искренне хотел облегчить бремя, выпавшее на долю коллеги.

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Как протекала болезнь

Эрик Дэйн, получивший широкую известность благодаря роли в сериале «Анатомия страсти», скончался в минувший четверг в возрасте 53 лет. Тяжелый диагноз — боковой амиотрофический склероз (БАС) — был поставлен ему около десяти месяцев назад.

Первые симптомы проявились раньше. Дэйн почувствовал слабость в правой руке, которую сначала списывал на усталость от набора текстовых сообщений. Однако болезнь прогрессировала стремительно. Уже к лету прошлого года он потерял способность пользоваться рукой.

Последние месяцы жизни

До самой смерти артист проводил время в окружении семьи — жены Ребекки Гейхарт и дочерей Билли и Джорджии.

Даже в последние месяцы жизни, несмотря на ухудшающееся состояние, Дэйн активно занимался общественной деятельностью и привлечением внимания к проблемам людей с БАС. В своем финальном интервью он признавался, что болезнь ужасна, но он старается сохранять стойкость духа.

В конце 2025 года он даже сыграл роль пожарного с аналогичным диагнозом в одном из телепроектов. Он назвал этот опыт катарсисом.

Семья актера обратилась к прессе с просьбой о конфиденциальности. Родственники отметили, что Эрик был мужественным человеком и до конца оставался преданным своим поклонникам и близким.

Депп через своих представителей пока не давал официальных комментариев.

Актер также сыграл в «Зачарованных», «Людях Икс: Последняя битва», «Марли и я», «Бурлеске», «Эйфория».

