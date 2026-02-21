В Казани возбудили уголовное дело против избившего ребенка в бассейне тренера

Уголовное дело после появления видеозаписи, на которой тренер бассейна в детском саду применил силу к пятилетнему ребенку, возбудили следователи в Казани. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

Дело расследуется по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и халатности. Инцидент произошел в одном из детских садов Вахитовского района города 20 февраля.

По данным следствия, во время занятия мужчина ударил мальчика по голове предметом, похожим на доску для плавания. Затем, как писал 5-tv.ru, тренер с силой погрузил малыша под воду, не позволяя ему сразу подняться на поверхность. Про случившееся стало известно после того, как видеозапись распространилась в интернете.

При этом отец ребенка сообщил, что это был первый в жизни урок плавания его сына. После произошедшего тренера уволили.

Обстоятельства инцидента и действия должностных лиц учреждения проверяются в рамках расследования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX