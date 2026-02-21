Тренер ударил пятилетнего ребенка по голове в детсаду Казани

СК проверит тренера из Казани, который бил ребенка во время занятий по плаванию

В одном из детских садов Казани занятия в бассейне обернулись избиением пятилетнего ребенка. Как рассказал отец пострадавшего 5-tv.ru, тренера, который применял жесткие методы «воспитания», уволили сразу, но он даже не извинился.

На кадрах с камер видно, как инструктор бьет ребенка доской для плавания и несколько раз насильно погружает его голову под воду. Причиной агрессии стало то, что мальчик слишком активно брызгался во время занятия.

«Он (тренер. – Прим. ред) мне даже после просмотра видео позвонил и сказал, что это была тренировка по погружению и вообще он спасал ребенка. Ну тут любому дураку понятно, кто видео смотрел, что он врет», — отметил отец мальчика.

По словам родителя, этот специалист работал в детском саду лишь раз в неделю, основное же время он проводит тренировки в других бассейнах города.

Ситуацией заинтересовались в МВД и Следственном комитете. Отца ребенка уже вызвали в отделение для дачи официальных объяснений.

