Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют доступ к информации в Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предупредила об угрозах при использовании Telegram. Из-за того, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют доступ к информации, размещаемой в мессенджере. И не только имеют доступ, но и применяют эти сведения против наших бойцов. Это не просто «будьте бдительны, граждане», а конкретное: данные пользователей могут быть раскрыты иностранным, враждебным спецслужбам. И раскрываются. В условиях СВО это уже не юридический вопрос, это вопрос жизни и смерти.

Предупреждение ФСБ — сильный удар по Telegram. Потому что весь его успех строится на заявленной конфиденциальности. Тезис об анонимности — вот что превратило один из мессенджеров в глобальную платформу. И вот именно это основание зашаталось.

Официальный ответ Telegram: никаких нарушений шифрования обнаружено не было. А кто говорил про «взломы» или «нарушение шифрования»? Может, все добровольно…

Август 2024 года, аэропорт Ле-Бурже. Дуров прилетает из Азербайджана и прямо на трапе попадает под стражу. Четыре дня допросов во французской полиции. Залог — пять миллионов евро. Запрет покидать Францию. Семь месяцев «томления в первоклассном отеле» с возможностью поездок по стране. А потом и это ограничение сняли — и вот он уже как ни в чем не бывало снова в Дубае.

Что он рассказал следователям — публично не известно. Известно другое: после задержания Дуров объявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросу правоохранительных органов и сообщил, что мессенджер с 2018 года передает странам ЕС цифровые идентификаторы преступников.

«Они абсолютно точно могут получить к ней доступ. Это недавно доказал Telegram, когда они заставили генерального директора Telegram открыть им весь свой программный код, чтобы предоставить им доступ к личной информации, передаваемой через Telegram, через „черный ход“. Таким образом, вся эта информация, которую люди публикуют, они отправляют ее, думая, что она конфиденциальна. Это не так. И она легко доступна», — говорит бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

«Было принято, что вроде как Telegram — это такая безопасная платформа, можно там общаться без проблем, там сквозное шифрование. Ну, я бы так не сказал, что это прям на 100% безопасно. Почему? Потому что в любой соцсети есть такие методики скрытные, в том числе и социальная инженерия, как можно получить данные. И опять же, что за сотрудники работают у администрации в Telegram? Кто где хранит, соответственно, как это хранит, на каких серверах?» — сказал эксперт по кибербезопасности Владимир Белый.

Глава Минцифры заявил, что Telegram проигнорировал за последние четыре года 150 тысяч требований об удалении запрещенного контента.

По данным МВД, за четыре года с использованием мессенджера совершено более 153 тысяч преступлений. Это не статистика ради статистики. Это конкретные люди — чаще всего пенсионеры. Помимо этого, в Telegram есть каналы с детской порнографией, торговля наркотиками, призывы к экстремизму. Telegram говорит, что сам чистит каналы. Может быть. А, может быть, недостаточно? С 2022 года через Telegram в России координировались 189 терактов и вооруженных нападений.

Главный эпизод — март 2024 года. Атака на «Крокус Сити Холл». 149 погибших, сотни раненых. Следственный комитет установил: вербовка прошла через один из радикальных Telegram-каналов. Координация в день теракта также велась голосовыми сообщениями, под псевдонимом, тоже через Telegram. После мессенджер заблокировал тысячи аккаунтов. После. Вроде бы заблокировал…

Директор ФСБ Александр Бортников назвал позицию Павла Дурова «попустительством». Переговоры, по его словам, с ним уже не ведутся — раньше вели, но ни к чему хорошему не пришли.

С Россией у Дурова контакт не идет. А вот с западными спецслужбами — вполне. Только за один год — с февраля 2024 по февраль 2025 — страны ЕС получили ответы на 5000 запросов. Россия — ни одного. Странное поведение для российского гражданина. Или он кто? Дуров — гражданин мира? Дуров — король мира? Дуров — полубог?

Дуров не вписывается в стандартные рамки. Четыре гражданства — Россия, Франция, ОАЭ, Сент-Китс и Невис. Более ста биологических детей в 12 странах через донорство спермы, но никогда не был женат. Говорит, что никогда не хотел быть богатым. Его состояние — 15,5 миллиарда долларов. Такой противоречивый.

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Решение непростое. В мессенджере более 100 миллионов российских пользователей. Каждый день в приложение заходят более половины из них. Среднее время — почти час в сутки. Это уже не мессенджер. Это сеть, в основе которой — заявленная анонимность. Или миф о ней? Каждый свободен решить для себя.

