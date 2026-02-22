Семья убитого в Петербурге девятилетнего мальчика получит новое жилье

Адвокат Сорокин: семья убитого в Петербурге мальчика сможет получить новое жилье

Власти Санкт-Петербурга оказали поддержку семье убитого девятилетнего Паши Тифитулина, чья гибель потрясла город в конце января. Об этом сообщил представляющий интересы семьи адвокат Никита Сорокин.

«После решения нескольких юридических моментов удалось поставить семью в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Появилась возможность получить новое жилье», — написал Сорокин в Telegram-канале.

Мальчик жил в Красносельском районе Петербурга в многодетной семье — у него остались четыре сестры и два брата в возрасте от полугода до 13 лет. Мать — домохозяйка, отец работает, его зарплата близка к среднестатистической по городу.

Паша ушел из дома 30 января. По данным следствия, на парковке на Таллинском шоссе, где ребенок подрабатывал мойкой машин, его встретил 38-летний Петр Жилкин.

Мужчина, как он сам утверждал, сначала пытался склонить мальчика к насилию, а затем увез его и утопил в районе Нижнего Шингерского водопада. Тело нашли в ночь на 3 февраля.

Обвиняемый находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в отношении матери убитого мальчика из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело.

