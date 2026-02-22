Семья убитого в Петербурге девятилетнего мальчика получит новое жилье

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 61 0

Многодетную семью с шестью детьми поставили в очередь на улучшение условий.

Получит ли новое жилье семья убитого в Петербурге мальчика

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Сорокин: семья убитого в Петербурге мальчика сможет получить новое жилье

Власти Санкт-Петербурга оказали поддержку семье убитого девятилетнего Паши Тифитулина, чья гибель потрясла город в конце января. Об этом сообщил представляющий интересы семьи адвокат Никита Сорокин.

«После решения нескольких юридических моментов удалось поставить семью в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Появилась возможность получить новое жилье», — написал Сорокин в Telegram-канале.

Мальчик жил в Красносельском районе Петербурга в многодетной семье — у него остались четыре сестры и два брата в возрасте от полугода до 13 лет. Мать — домохозяйка, отец работает, его зарплата близка к среднестатистической по городу.

Паша ушел из дома 30 января. По данным следствия, на парковке на Таллинском шоссе, где ребенок подрабатывал мойкой машин, его встретил 38-летний Петр Жилкин.

Мужчина, как он сам утверждал, сначала пытался склонить мальчика к насилию, а затем увез его и утопил в районе Нижнего Шингерского водопада. Тело нашли в ночь на 3 февраля.

Обвиняемый находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в отношении матери убитого мальчика из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Сладкая ловушка: как перестать тянуться к сахару и сократить его потребление
17:43
Семья убитого в Петербурге девятилетнего мальчика получит новое жилье
17:25
«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет
17:05
Ложь и замкнутость: какие признаки указывают на психопатию у ребенка
16:56
В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
16:35
Кличко замялся с ответом на вопрос о доверии Трампу

Сейчас читают

«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет
В Петербурге мужчина с муляжом гранаты потребовал пельмени и водку
В России с 1 марта появится регистр информации о беременных
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы