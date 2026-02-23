В Москве отреставрировали около 50 домов известных художников

Почти 50 домов, где жили известные художники, отремонтировали в Москве за 10 лет

За последние десять лет в Москве капитально отремонтировали почти 50 домов, где когда-то жили известные художники. Об этом сообщили на официальном портале мэра Москвы.

Дом нефтяников с оттенком слоновой кости

На набережной Тараса Шевченко, в доме № 1, который когда-то называли «домом нефтяников», жил народный художник СССР Николай Жуков.

Здание, построенное в 1938 году, отреставрировали в 2022 году. Для почти столетних стен выбрали новый цвет — светло-слоновая кость. Строители обновили не только фасад, но и подъезды, балконные плиты и входные группы.

Дом заслуженного художника в цвет арахисового крема

В 2023 году преобразился и дом № 10 на улице Костякова. Здесь когда-то проживал заслуженный художник РСФСР Гурий Захаров.

В здании 1939 года постройки обновили фасад, выбрав теплый цвет, напоминающий арахисовый крем. Реставраторы также восстановили архитектурные элементы, балконы и входные группы.

Масштабное обновление на Фрунзенской набережной

Жилой дом № 36/2 на Фрунзенской набережной построен в 1959 году в стиле советского неоклассицизма. Здесь жил народный художник СССР Борис Иогансон.

Ремонт этого дома был масштабным: от обновления фасада и инженерных систем до полной замены кровли. Во время реставрации специалисты промыли стены, а также восстановили швы и утраченные детали. В местах общего пользования установили новые окна. Крышу полностью отремонтировали, утеплили чердак, а инженерные системы заменили на современные.

