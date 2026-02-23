Киев собрался провести масштабную реформу системы призыва в ряды ВСУ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Руководство украинского оборонного ведомства планирует радикально изменить подходы к набору военнослужащих для фронта.

Какую реформу мобилизации готовят в Киеве

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны Украины Федоров заявил о планах реформы системы призыва в ВСУ

Власти Украины инициируют комплексную реформу процесса мобилизации населения с целью изменения текущего положения дел в зоне боевых действий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров.

Он официально подтвердил начало работы над обновленной системой призыва.

«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации», — написал он.

По словам Федорова, ведомство в настоящее время занимается созданием системных решений, которые должны устранить накопившиеся критические проблемы и обеспечить стабильную обороноспособность государства. Подробности грядущих нововведений министр раскрывать не стал, ограничившись анонсом в социальных сетях.

Эксперты связали подобные шаги Киева с острой нехваткой личного состава на передовой. Ранее уже отмечалось, что украинская сторона вынуждена идти на ужесточение мер по привлечению граждан в армию из-за дефицита живой силы. На фоне этих событий руководство страны проявляет готовность принимать в ряды вооруженных сил иностранных наемников без тщательного отбора.

Параллельно с этим президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывал пожелания о вводе зарубежных военных контингентов на территорию страны. Россия неоднократно подчеркивала недопустимость присутствия иностранных солдат в зоне конфликта, сохраняя по этому вопросу принципиальную позицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Венгрия наложила вето на решения ЕС по санкциям против России и кредиту Украине
18:40
Тюремный срок может грозить Седоковой из-за наследства Тиммы
18:22
В Египте задержали гида, рисовавшего на пирамиде в Саккаре
18:05
«Случилась вся эта жесть»: Дмитриенко увидел Долину с другой стороны после скандала
18:00
Собачьи ошейники и эксперименты с едой: насколько откровенен «Грозовой перевал»
17:53
Сгорели заживо: гость сжег дом с тремя людьми в Саратовской области

Сейчас читают

Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Кто выиграл на BAFTA-2026: главные триумфы и провалы премии
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы