Счастливый финал? Что известно о брошенной матерью обезьянке Панче

Обезьянка Панч наладил контакт со своими сородичами

Шестимесячный японский макак по кличке Панч из городского зоопарка Итикавы в 20 милях от Токио неожиданно превратился в интернет-сенсацию. Все началось 5 февраля, когда зоопарк опубликовал снимок детеныша, отчаянно цепляющегося за мягкую игрушку-орангутана из IKEA, с подписью о том, что его бросила мать.

Фото набрало более пяти миллионов просмотров, а хэштег #HangInTherePunch разлетелся по соцсетям. В следующие выходные зоопарк посетили около восьми тысяч человек — вдвое больше, чем годом ранее в тот же период.

В феномене обезьянки разобрались в материале 5-tv.ru.

Почему Панча пришлось выкармливать вручную

Панч родился 26 июля прошлого года. Мать отказалась от него сразу после рождения — предположительно из-за стресса, неопытности или аномальной жары. Вес новорожденного составлял всего около 500 граммов.

Другие самки в стае не проявили интереса. Поэтому сотрудники зоопарка выкармливали сироту из бутылочки и дали ему мягкую игрушку, чтобы компенсировать отсутствие материнского контакта. Детеныши макак инстинктивно цепляются за мать — это важно и для чувства безопасности, и для развития мышц.

Панчу было предложено несколько игрушек. Он выбрал орангутана Djungelskog из IKEA — мягкого, крупного и похожего на примата. Игрушка стала для него «приемной матерью»: он спал с ней, носил ее с собой и даже защищал от других обезьян.

Вирусная слава и коммерческий эффект

После публикации видео и фотографий в сети появилось множество роликов, где Панч играет, прижимается к игрушке или пытается взаимодействовать со стаей. Некоторые кадры, на которых взрослые обезьяны отталкивают его, вызвали волну сочувствия.

На фоне популярности резко выросли продажи орангутана Djungelskog. В отдельных странах игрушку раскупили, а перекупщики начали выставлять ее на eBay по цене до 350 долларов — в 15 раз дороже первоначальной стоимости.

Буллинг или норма поведения?

В сети многие призывали «спасти» Панча и изолировать его. Однако зоопарк пояснил: часть конфликтов — естественный процесс социализации.

В одном из резонансных видео взрослая самка оттолкнула детеныша, потому что он слишком навязчиво пытался играть с ее малышом. В мире макак такие «воспитательные меры» — способ научить иерархии и правилам поведения.

Отсутствие матери действительно осложняет интеграцию. В стае макак статус часто определяется материнской линией. Но со временем появились позитивные признаки — взрослые самки начали вычесывать Панча, а к 23 февраля он уже играл с ровесниками без серьезных конфликтов.

Счастливый финал?

По последним сообщениям зоопарка, Панч стал активнее взаимодействовать с группой и «хорошо адаптируется даже при незначительных конфликтах». Более того, взрослая макака по кличке Онсинг начала проявлять к нему материнское внимание.

История Панча тронула миллионы не только потому, что она трогательная. В его судьбе многие увидели универсальный сюжет — одиночество, борьбу за принятие и надежду на то, что даже в жесткой иерархии найдется место для маленького сироты.

