Эксперты установят тип устройства, которым подорвали машину ДПС у Савеловского вокзала

Эксперты установят тип устройства, которым подорвали машину ДПС в Москве

О подрыве патрульной машины в Москве: в результате нападения у Савеловского вокзала скончался сотрудник полиции, еще двое его напарников в больнице. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что во время атаки также погиб злоумышленник.

У вокзала до сих пор работают криминалисты. Глубокой ночью, когда только прогремел взрыв в Савеловском районе Москвы, на месте трагедии одной из первых была корреспондент «Известий» Елена Хмура. Ей удалось поминутно восстановить картину происшествия.

Два автомобиля ДПС, кузов одного из них искорежен и словно выгнут изнутри. Множество мелких обломков вокруг. Взрыв у Савеловского вокзала прогремел в ноль часов пять минут.

Судя по повреждениям автомобиля, взрыв произошел со стороны водителя. Выбиты все стекла, деформирована крыша. От взрывной волны сработали все подушки безопасности.

Все зафиксировали камеры видеонаблюдения на привокзальной площади. По кадрам удалось практически поминутно восстановить картину преступления. К машине, в которой находились сотрудники Госавтоинспекции, около полуночи подошел неизвестный. Сразу после раздался взрыв. Очень мощный, рассказывают очевидцы.

Вторая машина ДПС, которая была припаркована рядом, от взрыва не пострадала. Для ее проверки был задействован робот-сапер.

У здания вокзала работают не только саперы, но и кинологи. Они тщательно проверяют все припаркованные поблизости автомобили. Это сделано из соображений безопасности. Потому что не исключена возможность повторного взрыва.

От тяжелых ран один из сотрудников ДПС скончался на месте. Старшему лейтенанту Денису Братущенко было всего 34 года. В московской полиции он служил семь лет. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Еще двое патрульных получили ранения.

«Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконный оборот взрывных устройств», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Каким именно было взрывное устройство, еще предстоит выяснить после экспертизы. Второй погибший — это сам преступник, который и произвел подрыв.

Раненые сотрудники патрульной службы сейчас находятся в больницах Москвы. Для их лечения делается все возможное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.