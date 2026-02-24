Зеленский признался, что два года прятался в бункере от ВС РФ

Эфирная новость 32 0

Сооружение находится в центре Киева и является советским наследием.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что два года скрывался от российских войск в бункере, и показал, как он выглядит.

По данным местных СМИ, подземное сооружение находится на Банковой в центре Киева. Оно было построено еще во времена СССР. Но, несмотря на отказ киевского режима от наследия Советского Союза, бомбоубежище все же оставили. Установили в нем компьютеры, с помощью которых Зеленский выходил на связь со своими западными кураторами. Прячется он в бункере и сейчас во время воздушной тревоги.

Ранее 5-tv.ru писал, что член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал высказывания Владимира Зеленского о якобы имеющих место намерениях российского президента Владимира Путина развязать Третью мировую войну.

Парламентарий также указал на попытки Киева добиться более прямого вовлечения стран Североатлантического альянса в противостояние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «А зори здесь тихие»
14:36
Актриса из фильма «А Зори здесь тихие…» Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни
14:30
Тело младенца нашли в детской коляске в Дербенте
14:22
Зеленский признался, что два года прятался в бункере от ВС РФ
14:13
«Жванецкий наших дней»: умер актер сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов
14:05
Песков: Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге — есть погибшие
Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы