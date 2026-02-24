Зеленский признался, что два года прятался в бункере от ВС РФ
Сооружение находится в центре Киева и является советским наследием.
Фото, видео: 5-tv.ru
Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что два года скрывался от российских войск в бункере, и показал, как он выглядит.
По данным местных СМИ, подземное сооружение находится на Банковой в центре Киева. Оно было построено еще во времена СССР. Но, несмотря на отказ киевского режима от наследия Советского Союза, бомбоубежище все же оставили. Установили в нем компьютеры, с помощью которых Зеленский выходил на связь со своими западными кураторами. Прячется он в бункере и сейчас во время воздушной тревоги.
Ранее 5-tv.ru писал, что член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал высказывания Владимира Зеленского о якобы имеющих место намерениях российского президента Владимира Путина развязать Третью мировую войну.
Парламентарий также указал на попытки Киева добиться более прямого вовлечения стран Североатлантического альянса в противостояние.
