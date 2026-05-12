Ермак отверг обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отвергает предъявленные ему антикоррупционными органами страны обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Его слова проводит украинский телеканал «Общественное».

«Я отрицаю все обвинения против меня», — сказал Ермак в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Заседание продолжится 13 мая. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить для Ермака арест, заявил руководитель САП Александр Клименко. В качестве альтернативного наказания предлагается внести залог в размере 4,1 миллиона долларов.

В понедельник, 11 мая, САП предъявила Ермаку обвинение по делу о строительстве элитных резиденций. По данным правоохранителей, экс-глава офиса Зеленского участвовал в организованной группе, легализовавшей 460 миллионов гривен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве вспыхнул очередной коррупционный скандал. Андрей Ермак был главой офиса президента, то есть правой рукой Зеленского. Теперь прямо в центре столицы, на глазах у прохожих, устроили показательный обыск. Одновременно НАБУ выкладывает материалы, в которых объясняет, в чем именно подозревает бывшего главу офиса президента. Он с сообщниками, тоже очень близкими к Зеленскому, отмыл как минимум 400 миллионов гривен. Легализовали эти деньги через строительство особняков в элитном поселке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.