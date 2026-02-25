Уснула на могиле бабушки: десятилетнюю девочку нашли ночью на кладбище в мороз

В Свердловской области школьницу нашли ночью на кладбище в мороз

В городе Верхняя Пышма Свердловской области школьница провела целую ночь на территории кладбища в условиях экстремально низких температур. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники дорожной полиции обнаружили замерзшего ребенка, возраст которого визуально оценили в 10-12 лет, на обочине трассы, ведущей в сторону Среднеуральска. Девочка находилась на улице без сопровождения взрослых и была одета крайне легко для зимнего сезона.

В ходе беседы с инспекторами несовершеннолетняя призналась, что целью ее похода было посещение могилы бабушки, однако во время визита она случайно уснула прямо на месте захоронения.

Несмотря на то, что точное время происшествия в ведомстве не уточнили, метеорологические данные за период с 17 по 23 февраля указывают, что столбики термометров в этом районе опускались до отметки от минус семи до минус 21 градуса.

После обнаружения полицейские немедленно доставили пострадавшую в ближайшее отделение, чтобы оказать первую помощь. Для спасения ребенка от холода сотрудники МВД использовали теплые одеяла и горячее питье. Прибывшие по вызову медики скорой помощи провели тщательный осмотр школьницы.

К удивлению врачей, серьезных травм или критического обморожения после столь длительного пребывания на открытом воздухе в мороз зафиксировано не было, поэтому госпитализация девочке не потребовалась. Параллельно выяснилось, что ребенка уже разыскивали обеспокоенные родители.

В настоящий момент в отношении матери и отца составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а сама семья поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

