Невнимательные теряют деньги: причины приостановки выплаты пенсии

Рита Цветкова
Меры государственной поддержки привязаны к месту жительства гражданина. Важно не забывать об этом при переезде.

Почему после переезда можно потерять свою пенсию

Экономист Коваленко: Пенсию можно потерять из-за отсутствия регистрации

Из-за отсутствия постоянной регистрации или просрочки доверенности можно потерять пенсионные выплаты. Об этом агентству «Прайм» рассказала рассказала кандидат экономических наук Юлия Коваленко. По словам эксперта, несоблюдение трех основных правил может привести к приостановке государственной поддержки и лишению региональных надбавок к пособию.

В первую очередь внимательность нужно проявить тем, кто получает пенсию по доверенности. Если срок действия соответствующего документа истек, Социальный фонд может прекратить выплаты. Чтобы этого не случилось, необходимо своевременно продлевать доверенность.

Получатели социальной пенсии без постоянной прописки должны подтверждать факт проживания в России каждый год. Для этого существует специальная форма заявления, которая подается в Социальный фонд. Страховая пенсия при этом будет выплачиваться вне зависимости от места и условий проживания.

Региональные надбавки также отменяются при смене прописки. Эта часть может быть пересмотрена или полностью исключена из общей суммы, если пенсионер переехал в другой субъект РФ. Базовая страховая часть также останется неприкосновенной. Все, что необходимо делать, — контролировать сроки действия доверенностей и уведомлять Соцфонд о смене прописки.

