Цены жалят: российский мед подорожает на фоне рекордного неурожая

Россия может столкнуться с дефицитом меда. В большинстве регионов цены на эту продукцию уже взлетели на 50%. А в некоторых магазинах полки и вовсе опустели. Один из главных факторов, который повлиял на стоимость меда, — плохая погода. Из-за холода и дождей пчелы в прошлом сезоне попросту отказывались собирать мед. О других причинах «сладкой» проблемы — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Горько лишь от одной только мысли — весь этот медовый ассортимент может исчезнуть с прилавков. В худшем случае… В лучшем — в разы подорожает.

«Это небольшая цена, потому что этот мед достается очень тяжело, с тайги», — говорит пчеловод Сергей Берестнев.

Цены жалят, но иначе сладкой жизни конец, жалуются медоделы. Налоги, траты на производство, а тут еще и испорченный медовый месяц. В прошлом сезоне погода подвела, пчелы хандрили из-за клеща-паразита, а те, что выжили, меда скорее наплакали, чем собрали.

«Пчеловодами было собрано значительно меньшее количество меда в этом году. Цветочного разнотравья, подсолнечникового, рапсового, гречишного в разных регионах России. Вот так совпало почему-то в этом году, как не совпадало никогда. За последние 20 лет точно», — рассказал член правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Галаганов.

О возможном дефиците меда предупреждают в «Руспродсоюзе». Цены на все виды меда выросли на 30-50% с осени прошлого года и продолжают расти. Причем несладко медовому бизнесу по всей стране: Башкирия, Алтай, Воронежская область, Татарстан, Краснодарский край. Где-то засуха, где-то сильные дожди. В Приморье критическая ситуация уже несколько лет. Пчел истребляет клещ, а вместе с ними гибнет и бизнес.

«Цифры колоссальные: больше половины пчел погибло. Не только в Приморском крае, но и по всей России», — констатирует генеральный директор Агентства по развитию пчеловодства Приморского края Рамиль Еникеев.

Одной из главных проблем неурожайности меда в прошлом году стала обработка химикатами сельхозугодий. Из-за этого множество пчел погибли, и поэтому пчеловодам приходится ставить свои пасеки все дальше и дальше от полей.

Горный кавказский тоже не подешевеет. Десятки семей с этой пасеки нужно отпаивать отварами из целебных трав, чтобы сберечь от паразитов и поднять иммунитет после зимовки.

Хозяин этой пасеки в Алтайском крае подбадривает своих пчел, затягивая «Казачью».

Меда отсюда всегда хватало, чтобы даже за рубеж отправить, но в прошлом году урожай с пасеки тоже оказался меньше. В Челябинской области гречишный и липовый еще в наличии.

«Мелкие пчеловоды у меня с северных районов приезжают, закупают мед оптом, но это оптовая цена — копейки. И 600, и 800, и 900 рублей, и полторы тысячи за килограмм они продают. А закупают 150–250, вот в таком районе. То есть несоразмерные цены», — жалуется пчеловод Александр Петушков.

В надежде дальше мед лить медлить больше нельзя, считают пчеловоды.

— Вот я по своему региону скажу: у нас 90% пчеловодов вышло из тени, работали в белую. В связи с тем, что сейчас пошла вот такая нагрузка, 70% пчеловодов опять уходят в тень. И поэтому меда в России вполне достаточно, он у пчеловодов есть, но он не может попасть на полки супермаркетов.

Это, конечно, не значит, что весь мед возьмет и пропадет разом, считают эксперты. Но проблемы пчел способны обернуться эффектом бабочки на медовом рынке. Может появиться больше фальсификата и еще больший рост цен, если, конечно, производителям не удастся пополнить запасы в свой следующий медовый месяц.

